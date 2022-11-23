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銷售降幅縮小 A&F意外獲利

財經新聞組／綜合報導

Abercrombie & Fitch Co第3季意外獲利，並預測本季銷售額降幅小於預期，因為它對假日季仍然「謹慎樂觀」。

即使通膨讓消費者可支配支出縮水，這家總部位於伊利諾州的公司第3季銷售額也優於預期。

該公司試圖調整其庫存以擺脫已經過時的休閒和運動休閒服裝並引入新款式，有助其Abercrombie品牌第3季銷售額成長了10%。

Abercrombie和Gap Inc旗下Banana Republic品牌上季表現良好，因為較富有的購物者在疫情後出遊時選擇更講究的服裝而不是休閒裝，即使價格飆升讓低收入消費者控制支出。連鎖百貨公司梅西百貨上周表示，隨著富裕客戶繼續揮霍，假期前對高端服裝和配飾的需求強勁。

Abercrombie預計2022財年第4季淨銷售額將下降約2%至4%，優於分析師平均預計的下降6.3%。另方面，American Eagle Outfitters預計第4季銷售額降幅大於預期，但預計毛利率在32%至33%，處於預測區間的高端，因為該公司也受惠於調整庫存規模。

不計項目，Abercrombie第3季每股獲利1美分，而預計為虧損16分。公司淨銷售額下降2.8%至8.801億元，超出預期的8.311億元。

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