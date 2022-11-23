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費城等10城 購屋首年負擔最輕

財經新聞組／綜合報導

在舊金山擁有一套房子，第一年就要花費近50萬元，但在許多其他城市，可能不需要這麼多錢。

SmartAsset的最新數據顯示在幾個主要城市擁有房屋的第一年的平均成本。該研究分析美國20個最大城市的數據，特別著重兩點：前期成本和年度經常性成本。

對於前期成本，SmartAsset採用Zillow的數據假設中等價位房屋的自備款為20%，以及平均成交成本，不包括託管和任何預付費用。年度經常性成本包括房貸付款、平均財產稅和房屋保險。該數據預設利率為6%的30年期固定利率房貸。

第一年購屋成本最低的10個城市如下：

1.印第安納波利斯：首付4萬4102元，年度房貸成本1萬2692元；首年總費用6萬3244元

2.俄亥俄州哥倫布：首付4萬7261元，年度房貸成本1萬3601元；首年總費用7萬192元

3.費城：首付4萬6612元，年度房貸成本1萬3414元；首年總費用7萬1590元

4. 休士頓：首付5萬2307元，年度房貸成本1萬5053元；首年總費用7萬9107元

5. 傑克森維爾：首付5萬8876元，年度房貸成本1萬6943元；首年總費用8萬5631元

6. 聖安東尼奧：首付5萬8059元，年度房貸成本1萬6708元；首年總費用8萬7388元

7. 德州沃思堡：首付6萬3465元，年度房貸成本1萬8264元；首年總費用9萬4949元

8. 達拉斯：首付6萬4101元，年度房貸成本1萬8447元；首年總費用9萬5528元

9. 芝加哥：首付6萬3098元，年度房貸成本1萬8159元；首年總費用9萬6611元

10. 北卡羅來納州夏洛特：首付7萬6771元，年度房貸成本2萬2093元；首年總費用10萬7524元

雖然印第安納波利斯是榜單上生活成本最低的城市，但首年的費用仍從2021年的5萬14元增到2022年的6萬3244元，增幅為26%。

利率 俄亥俄州 北卡羅來納州

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