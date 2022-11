自詡「言論自由的絕對主義者」 但馬斯克拒讓此人重返推特

推特 老闆馬斯克 曾自詡「言論自由的絕對主義者」(Free Speech Absolutist),並且讓美國前總統川普等人的帳號解禁 ,但他似乎是劃下了底線。他日前推文明確表示,美國知名陰謀論者瓊斯(Alex Jones)將繼續被禁、不會重返推特。

CNN報導,馬斯克18日回應一位用戶呼籲讓瓊斯重新回到推特時,直接了當地回應了「不」一個字,並於20日晚間闡述了立場,透過引用聖經經文跟自己經歷過嬰兒猝死症(SIDS)的個人經驗,來解釋他為什麼反對瓊斯解禁。

馬斯克在第一條推文引述了馬太福音19:14,即耶穌說「讓小孩子到我這裡來,不要禁止他們,因為天國是屬於這樣的人的。」,並在第二條推文寫道,「我的第一個孩子死在我的懷裡,我感覺到他的最後一下心跳。對於任何會為了利益、政治或名聲而利用孩童之死的人,我毫不留情」。

根據此前報導,瓊斯創辦了陰謀論網站「資訊戰」(Infowars),散播言論稱2012年的康乃狄克州桑迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案是為了達到控槍目的而製造的騙局,被受害學生及教師的家屬告上法院,陪審團10月判決他敗訴,共須賠償受害人近15億美元。

My firstborn child died in my arms. I felt his last heartbeat.



I have no mercy for anyone who would use the deaths of children for gain, politics or fame.