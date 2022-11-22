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自詡「言論自由的絕對主義者」 但馬斯克拒讓此人重返推特

編譯周辰陽／即時報導
推特老闆馬斯克。資料照片。（路透）
推特老闆馬斯克。資料照片。（路透）

推特老闆馬斯克曾自詡「言論自由的絕對主義者」（Free Speech Absolutist），並且讓美國前總統川普等人的帳號解禁，但他似乎是劃下了底線。他日前推文明確表示，美國知名陰謀論者瓊斯（Alex Jones）將繼續被禁、不會重返推特。

CNN報導，馬斯克18日回應一位用戶呼籲讓瓊斯重新回到推特時，直接了當地回應了「不」一個字，並於20日晚間闡述了立場，透過引用聖經經文跟自己經歷過嬰兒猝死症（SIDS）的個人經驗，來解釋他為什麼反對瓊斯解禁。

馬斯克在第一條推文引述了馬太福音19:14，即耶穌說「讓小孩子到我這裡來，不要禁止他們，因為天國是屬於這樣的人的。」，並在第二條推文寫道，「我的第一個孩子死在我的懷裡，我感覺到他的最後一下心跳。對於任何會為了利益、政治或名聲而利用孩童之死的人，我毫不留情」。

根據此前報導，瓊斯創辦了陰謀論網站「資訊戰」（Infowars），散播言論稱2012年的康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）槍擊案是為了達到控槍目的而製造的騙局，被受害學生及教師的家屬告上法院，陪審團10月判決他敗訴，共須賠償受害人近15億美元。

美國知名陰謀論者瓊斯。資料照片。（路透）
美國知名陰謀論者瓊斯。資料照片。（路透）

馬斯克 推特 解禁

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