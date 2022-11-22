亞馬遜客戶滿意度下降 搜尋廣告化和產品品質恐招人怨

亞馬遜的客戶滿意度下滑。（美聯社）

美國消費者對在國內電商龍頭亞馬遜 （Amazon）的熱情下降。

華爾街 日報報導，根據投資公司Evercore ISI新近調查，對亞馬遜「極其」或「非常滿意」的客戶，2022年降至79%，高於2020年疫情期間低點65%，但低於十年前峰值88%。

去年，在追蹤全美400多家大型公司的美國客戶滿意度指數，亞馬遜得分創史上最低，滿分100分的情況下僅拿到78分，不如五年前的86分。去年和前年的表現落後好市多 （Costco Wholesale）和諾斯壯（Nordstrom）的購物網站。

Brooks Bell今年稍早訪調美國逾1,000名亞馬遜客戶也發現，三分之一表示，經常晚收到商品或拿到品質欠佳的商品。這是Brooks Bell首次進行此項調查。

根據華爾街日報，分析師以及曾在亞馬遜任職的員工表示，表現下滑可能反映出的問題包括客服疑慮和對搜尋結果感到挫折：有顧客下單後，貨久等不至，不給解釋就說無法送達，還要費力聯絡才獲得退款；另外，亞馬遜為了提振獲利，增加第三方賣家的數量，且賣家付錢就能出現在搜尋結果最頂端，這兩種作法都影響到買家可能無法正確快速地搜尋到想找的東西。