中國清零 高盛調降油價 預測

高盛將2022年第4季的油價預測下修每桶10元至100元，理由是對中國新冠疫情的擔憂加劇，以及七大工業國集團(G7)限制俄羅斯油價的計畫並不明確。並補充指出中國的清零封鎖相當於OPEC+每天200萬桶的深度減產，將來可能實施更多封鎖，進一步削弱其需求。

需求+定價 迪爾上季銷售佳

受農作物價格上漲和對其大型設備被壓抑的需求推動，工業機械龍頭迪爾公司(Deere & Co)預計23日公布的財報銷售額和獲利將呈兩位數成長。強勁的需求和不足的供應給了迪爾所需的定價權，有效協助抵消截至10月31日的財政年度不斷上漲的原材料、生產和運輸成本。

默克公司表示，將以13.5億元的總股本價值收購抗癌藥物開發商Imago BioSciences。默克對Imago的現金報價為每股36元，較該公司最後收盤價溢價近107%。默克表示，收購這家正在開發治療骨髓相關疾病藥物的臨床階段生物製藥公司的交易預計將於2023年第1季完成。

達美樂引進800輛外送電動車

披薩業者達美樂將把所有外送車隊改成電動車。超過100輛客製化的2023 Chevy Bolt電動車將於本月抵達全美各地的精選加盟店和直營店，未來幾個月還將再推出700輛，使其成為全美最大的電動披薩配送車隊。電動車零排放、維修成本低，且不受高油價影響，可吸引無自用車的司機。

小摩連莊最具系統重要性銀行

根據G20金融穩定委員會(FSB)最新排名，摩根大通仍然是全球最具系統重要性的銀行。FSB自全球金融危機後開始進行年度排名，要求世上最大的銀行持有額外的資本緩衝，以5個「等級」進行評比，並接受更嚴格的營運審查。摩根大通仍列第2級。目前仍無任何一家銀行處於最高級別。

比特幣信託基金拒透露儲備

管理全球最大比特幣基金的資產管理公司Grayscale發表聲明表示，它不會與客戶分享其儲備證明。該公司指出，「出於安全考量，我們不會透過加密儲備證明或其他先進的加密會計程序公開鏈上錢包資訊和確認數據。」「其他人引發的恐慌不足以成為規避複雜安全安排的充分理由」。