明年會更好？高盛：熊市未了

高盛 集團策略師表示，預期2023年美股 表現會更好的股票投資人會感到失望，因為熊市尚未結束。

包括奧本海默(Peter Oppenheimer)和貝爾(Sharon Bell)在內的高盛策略師在報告中寫道，「通常符合股市觸底的條件尚未達到。」他們說，在任何持續的股市復甦出現之前，利率達到高點和反映經濟衰退的較低估值是必要的。

策略師估計，史坦普500指數 2023年將收於4000點，僅較18日收盤價高出0.9%，而歐股指標Stoxx Europe 600指數明年將上漲約4%，收於450點。以考烏(Emmanuel Cau)為首的巴克萊銀行策略師雖也對歐股有著相同的目標價，並表示實現這個目標的道路將會十分「棘手」。

美股近日明顯反彈。受美國通膨數據疲軟和中國放寬疫情限制的激勵，幾項指數進入技術性牛市，自10月中旬以來的大幅反彈。

高盛策略師表示，這樣的漲勢是無法持續的，因為在經濟惡化和獲利成長放緩之前，股市通常不會從低谷中復甦。他們表示：「股市的近期路徑可能只會波動和下跌。」

這個觀點與摩根史坦利美股首席分析師威爾森(Michael Wilson)的觀點相呼應，他重申，美股將在2023年結束時與目前水平幾乎持平，而且要實現這一目標將經歷波折，包括第1季的大幅下跌。

根據他的報告，威爾森的客戶不認為史指會在明年第1季跌至他預估的3000點低點，這個水平將較18日下跌24%。他說，「尚未定價的是獲利風險，這最終將成為市場創下新低的催化劑。」

由於目前熊市仍在進行中，高盛奧本海默和他的團隊建議重點關注資產負債表強勁、獲利率穩定的優質公司，以及估值風險有限但具有深厚價值的能源和資源類股。（財經新聞組）