我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

感恩節交易周 股指震盪走低

財經新聞組／綜合報導

由於感恩節假期，美股在震盪交易中下跌，展開本周短暫的交易。

在報告死亡病例後，人們擔心中國可能會再次加強對疫情的限制，這打壓了市場情緒，導致能源股和油價走低。交易員還在尋找Fed關於未來升息的進一步訊號。

史坦普500指數下跌15.4點或0.39%至3949.94點。那斯達克綜合指數下跌121.55點或1.09%至1萬1024.51點。道瓊工業平均指數下跌45.41點或0.13%至3萬3700.28點，其跌幅因迪士尼上漲而有所緩解。

迪士尼上漲6.19%，該公司宣布前CEO艾格(Bob Iger)將重新掌舵這家娛樂巨頭，立即接替查佩克(Bob Chapek)。

由於感恩節假期的交易周較短，最近的熊市漲勢可能會暫停，交易員休假可能會導致波動性增加和交易量減少。

紐約證券交易所(NYSE)24日因感恩節休市，25日交易日縮短。本周交易員將消化Fed理事們進一步談話，以及百思買、Nordstrom、迪克體育用品和Dollar Tree的財報。

自那指於2021年11月19日創下1萬6057.44點的歷史新高以來，剛好過去一年。之後由於投資人在估值過高的情況下轉出成長型股票，那指已下跌約30%。

由於科技股普遍遭到拋售，電動車製造商特斯拉下跌6.84%至2020年7月以來最低水平。

指數 迪士尼 特斯拉

上一則

艾格回迪士尼 茶壺風暴將起

下一則

明年會更好？高盛：熊市未了

熱門新聞

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
亞馬遜等美國型科技公司紛紛大舉裁員削減成本。（路透）

亞馬遜、Meta等美科技公司大裁員 反映三問題

2022-11-15 08:18
美國前財政部長桑默斯。 （路透）

桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

2022-11-19 04:38
「末日博士」羅比尼(圖)嚴詞批評幣安執行長趙長鵬。(路透資料照)

羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

2022-11-17 10:48

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說