感恩節交易周 股指震盪走低

由於感恩節假期，美股在震盪交易中下跌，展開本周短暫的交易。

在報告死亡病例後，人們擔心中國可能會再次加強對疫情的限制，這打壓了市場情緒，導致能源股和油價走低。交易員還在尋找Fed關於未來升息的進一步訊號。

史坦普500指數 下跌15.4點或0.39%至3949.94點。那斯達克綜合指數下跌121.55點或1.09%至1萬1024.51點。道瓊工業平均指數下跌45.41點或0.13%至3萬3700.28點，其跌幅因迪士尼 上漲而有所緩解。

迪士尼上漲6.19%，該公司宣布前CEO艾格(Bob Iger)將重新掌舵這家娛樂巨頭，立即接替查佩克(Bob Chapek)。

由於感恩節假期的交易周較短，最近的熊市漲勢可能會暫停，交易員休假可能會導致波動性增加和交易量減少。

紐約證券交易所(NYSE)24日因感恩節休市，25日交易日縮短。本周交易員將消化Fed理事們進一步談話，以及百思買、Nordstrom、迪克體育用品和Dollar Tree的財報。

自那指於2021年11月19日創下1萬6057.44點的歷史新高以來，剛好過去一年。之後由於投資人在估值過高的情況下轉出成長型股票，那指已下跌約30%。

由於科技股普遍遭到拋售，電動車製造商特斯拉 下跌6.84%至2020年7月以來最低水平。