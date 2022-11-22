世足開踢 運彩啤酒業者受惠

2022年卡達世界盃 足球賽已於20日開幕，並將持續到12月18日。這屆世界盃預計將吸引50億觀眾，成為史上觀看人數最多的體育賽事。對於美股投資 人來說，有些股票值得在世界盃期間特別關注。

運彩業可能受世界盃影響最大。自2014年以來，運彩業掀起了一波合法化浪潮。媒體預測，DraftKings和Flutter Entertainment PLC旗下的FanDuel將受到世界盃的顯著提振。美國人可能對世界盃興趣不如其本土職業運動、但在國外的資深運彩公司會向美國客戶展示更深層次的機會。

知名投資公司Roundhill Investment分析師赫希(Will Hershey)認為，世界盃可能會讓ENTAIN PLC以及諸如Kindred Group和888 Holdings等歐洲博彩股受益。

分析人士還指出，米高梅和凱撒娛樂也將受惠於世界盃的促銷活動。 SGHC旗下的Betway等規模較小的運彩公司可能會在第4季迎來大幅成長。

美國商銀預計，在運彩業之外，拉丁美洲最大的啤酒生產商、世界第四大啤酒生產商Ambev SA的啤酒銷售通常會在世界盃期間逐步增加。 Evercore ISI則認為，全球對世界盃的關注將會給百威英博本季帶來巨大利多；雖然百威英博因世界盃體育場禁售啤酒的決定遇到一些困難，但這些銷售額只占百威英博從世界盃獲得的整體收益中的一小部分。

此外，富國銀行認為，世界盃在假期期間舉行的獨特時機為藝電發布《FIFA》電子遊戲提供了有利條件。

從更綜合的角度來看，富國銀行認為，這屆世界盃的主要贏家之一可能是主辦國卡達，可望提升卡達在全球舞台上的地位，並使其在未來的經濟事務中更具影響力。

與卡達有業務往來關係的公司包括：捷藍航空、康菲石油 、埃克森美孚和道達爾。