艾格回迪士尼 茶壺風暴將起
艾格(Bob Iger)令人震驚的回任迪士尼的CEO首席執行官，立即讓人對這是否會影響即將離任的CEO查佩克(Bob Chapek)的幾項重大決定提出質疑。
迪士尼董事會選擇重聘艾格取代查佩克，代表它更有信心艾格會帶來更好的結果。知情人士透露，雖然艾格在2020年初精心挑選查佩克作為他的繼任者，但他並不全然贊成查佩克對迪士尼的一些改變。
最大的爭論點可能是查佩克對公司的重組，迪士尼經由重組成立一個名為迪士尼媒體和娛樂(DMED)的新部門，並鞏固了丹尼爾(Kareem Daniel)對迪士尼內容和發行部門的預算權。但若撤消公司的重組將會是混亂且耗時的，但很難想像艾格會保留查佩克的組織。
艾格還認為，Disney+應該降低競爭性串流媒體服務的價格，盡可能提高消費者對平價價值的認知。查佩克決定自12月8日起將Disney+的無廣告版價格提高到10.99元，使其比Paramount+和NBCUniversal的Peacock等其他無廣告串流媒體服務更貴；同時決定將Disney+廣告版定價為每月7.99元。由於距離12月8日只有幾周時間，艾格收回漲價決定可能為時已晚，但並非不可能。
兩位領導人並非在所有事情上都不對盤。兩人都長期看好ESPN和Hulu的價值，這兩家公司均由迪士尼控股。迪士尼可以選擇在2024年1月買下康卡斯特在Hulu的33%的持股。查佩克表達了推進該交易的願望。而且艾格支持Hulu、ESPN+和Disney+三管齊下的串流媒體戰略，他很可能會選擇這樣做。
但艾格與查佩克最初針對迪士尼如何應對佛州高爭議的「不要談同性戀」立法發生衝突，私下表達了對迪士尼品牌可能受到影響的擔憂。
如果艾格回任後第一槍就是取消查佩克的任何結構性變化或減少直接面向消費者的支出，也不足為奇。
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