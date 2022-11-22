艾格回迪士尼 茶壺風暴將起

艾格回鍋迪士尼，取代查佩克。（路透）

艾格(Bob Iger)令人震驚的回任迪士尼 的CEO首席執行官，立即讓人對這是否會影響即將離任的CEO查佩克(Bob Chapek)的幾項重大決定提出質疑。

迪士尼董事會選擇重聘艾格取代查佩克，代表它更有信心艾格會帶來更好的結果。知情人士透露，雖然艾格在2020年初精心挑選查佩克作為他的繼任者，但他並不全然贊成查佩克對迪士尼的一些改變。

最大的爭論點可能是查佩克對公司的重組 ，迪士尼經由重組成立一個名為迪士尼媒體和娛樂(DMED)的新部門，並鞏固了丹尼爾(Kareem Daniel)對迪士尼內容和發行部門的預算權。但若撤消公司的重組將會是混亂且耗時的，但很難想像艾格會保留查佩克的組織。

艾格還認為，Disney +應該降低競爭性串流媒體服務的價格，盡可能提高消費者對平價價值的認知。查佩克決定自12月8日起將Disney+的無廣告版價格提高到10.99元，使其比Paramount+和NBCUniversal的Peacock等其他無廣告串流媒體服務更貴；同時決定將Disney+廣告版定價為每月7.99元。由於距離12月8日只有幾周時間，艾格收回漲價決定可能為時已晚，但並非不可能。

兩位領導人並非在所有事情上都不對盤。兩人都長期看好ESPN和Hulu的價值，這兩家公司均由迪士尼控股。迪士尼可以選擇在2024年1月買下康卡斯特在Hulu的33%的持股。查佩克表達了推進該交易的願望。而且艾格支持Hulu、ESPN+和Disney+三管齊下的串流媒體戰略，他很可能會選擇這樣做。

但艾格與查佩克最初針對迪士尼如何應對佛州高爭議的「不要談同性戀」立法發生衝突，私下表達了對迪士尼品牌可能受到影響的擔憂。