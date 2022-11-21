Fed「鷹后」梅斯特 支持12月開始放慢升息步伐

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特。（路透）

美國聯準會 的兩位官員周一強化了市場對央行將在下月放慢升息 步伐的預期，儘管兩人都強調必須繼續收緊貨幣政策。

有「鷹后」之稱的克里夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，聯準會可從下月開始放慢升息步伐，微調政策行動，以便在推動高通膨回檔的同時保持經濟蓬勃發展。

梅斯特接受CNBC採訪時說：「我認為我們可以在下次會議上將升息步伐從75個基點下調，我對此沒有意見。」她並表示，利率 剛進入限制性區域，對經濟造成壓力，貨幣政策會有新的「節奏」。

但梅斯特指出：「我們還未接近快停下來的時候，還有更多工作要做，因為我們必須看到通膨真正走上持續下降重返2%的道路。如果看不到這一點，那麼我們將不得不確保政策對未來出爐的訊息做出反應，因此，我今天不能告訴你們，未來的路徑會是什麼樣的。」

舊金山聯準銀行總裁戴利則表示，在進一步提高利率以遏制通膨的過程裡，官員需注意貨幣政策對經濟的傳導滯後性。

她告訴加州橙縣商業委員會：「在我們把政策調整到具足夠限制性、降低通膨和恢復物價穩定的過程裡，必須謹慎。調整得太少會導致通膨過高，調整太多可能導致不必要的痛苦下行。」

戴利說，聯準會持續縮減資產負債表的規模，以及聯準會官員就未來政策路徑提供的前瞻指引，也有緊縮機制的作用，並反映在金融環境，「雖然聯邦資金利率在3.75%到4%之間，但金融市場的表現就像是在6%一樣」。

她表示，「要注意聯邦資金利率與金融市場收緊程度之間的差距很重要。忽視它會增加過度緊縮的可能性」。

戴利目前沒有聯邦公開市場委員會的投票權，該委員會下月開會時幾乎肯定會升息，問題是升息幅度有多大。