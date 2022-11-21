我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印尼規模5.6地震 至少46死700傷

進行中／英格蘭vs伊朗 5:1 英格蘭攻勢連連

美元升勢已過頂峰 後市仍將震盪

編譯任中原／綜合外電
美元。（路透）
美元。（路透）

11月以來美元對6種主要貨幣匯率指數下跌逾4%，外匯專家普遍認為美元升勢已經越過頂峰，主因美國通膨壓力明顯減緩，且住宅市場與製造數據疲軟，顯示整體經濟正面臨逆風，使市場普遍猜測聯準會（Fed）即將放慢升息速度。

歐元／美元匯率9月時曾一度貶到0.96，但現在已經回升到約1.04；英鎊／美元10月時曾創歷史低點，現在也恢復動能；美元／日圓一度升到1.51以上，現在回貶到1.40附近。不過美元指數仍比今年初時勁升11%。

美元回貶主因9月及10月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）年升幅都縮小。麥格理集團匯市專家韋茲曼表示，「種種跡象顯示美國通膨正在下降，且預示明年第1季美國經濟成長將減弱」。

滙豐銀行外匯團隊指出，「我們預料2023年美元升勢將會逆轉，主因Fed升息周期將告結束。美元匯率已經越過峰頂」。商品期貨交易委員會的數據顯示，近周來匯市美元多單部位已經降到一年來低點。

不過儘管美元升勢可望反轉，但近日一些Fed決策官員的「鷹派」發言，使市場賭Fed將減緩升息速度的氛圍有所冷卻。

美國銀行（BofA）G10外匯專家表示，基於Fed官員迄今的發言仍明確顯示升息還未完成，因此美元回貶看來有些反應過度。儘管美元可能不會超越9月時所創的20年高點，但美國通膨仍高；即便通膨已經觸頂，但仍然相當黏著，而且不會一路下降。一旦單月通膨衝高，匯市又可能變盤。

目前利率期貨市場數據顯示，投資人預期利率將於明年5月觸頂，達到5%。但聖路易區聯邦準備銀行總裁「鷹王」博拉德表示，他認為利率至少必須升到5%。

指數 升息 匯率

上一則

在科技大咖紛紛裁員之際 這家公司仍在招兵買馬

延伸閱讀

親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海

親臨菲律賓最西島嶼 賀錦麗訪菲 劍指北京與南海
通膨吃不消 省錢效應 年節購物、捐款少了

通膨吃不消 省錢效應 年節購物、捐款少了
美施壓和談 烏克蘭拒短期停火：俄先撤軍再說

美施壓和談 烏克蘭拒短期停火：俄先撤軍再說
南非央行抗通膨 本周擬再升息3碼

南非央行抗通膨 本周擬再升息3碼

熱門新聞

Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

2022-11-14 18:40
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
冬海集團執行長李小冬。（取材自Instagram）

從夯股變地雷 蝦皮母公司跌87% 創辦人損失近320億財富

2022-11-13 21:01
亞馬遜等美國型科技公司紛紛大舉裁員削減成本。（路透）

亞馬遜、Meta等美科技公司大裁員 反映三問題

2022-11-15 08:18

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡
愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的

愛女超辣比基尼曝光 洪曉蕾羨慕嫉妒恨：我親生的