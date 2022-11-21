美股聖誕行情 暗藏隱憂

美股近來走升，但隱憂是企業第4季獲利預測將遭下修、以及聯準會（Fed）的決策展望。(Getty Images)

美股 近來走升，看似是在為年底的「聖誕行情」暖身，財經專家與股票 策略師看好美股最近的漲勢可望持續到12月中旬，隱憂則是美國企業的第4季獲利預測遭下修、以及聯準會（Fed）的決策展望。

美國10月消費者與生產者物價報告都顯示通膨正在降溫，使Fed的貨幣政策有更多緩衝空間，成為美股近來反彈的主因，儘管Fed官員近來屢屢釋放「鷹聲」，美股仍展現韌性，投資 人著眼於Fed升息幅度可能會在12月縮小、以及明年轉向的展望。巴隆周刊指出，美股很有可能漲到12月中，屆時美國將在12月13日發布11月通膨報告，Fed也將在12月15日宣布利率決策。

財經新聞網站CNBC的知名投資節目主持人克雷默（Jim Cramer）也說，根據OptionsPlay教育和產品總監印斯基普（Jessica Inskip）的技術線型分析，市場目前的反彈可能會持續到12月中旬，且這種反彈可能會有真正的支撐。但隨著12月15日Fed決策會議逼近，情勢也可能會有變化。

克雷默說，即使Fed主席鮑爾屆時決定不放鬆升息，投資人在這幾周也不會知道，意味著在這段期間美股的漲勢可獲支撐。富國銀行證券公司股票策略師哈維說：「目前的市場趨勢可能持續到12月中旬，但之後可能要『擲硬幣』了，有愈來愈多證據顯示衰退即將到來。」

美股另一隱憂是美企第4季獲利遭下修。經歷令人失望的第3季財報後，分析師預期美企第4季獲利將出現兩年來首次下滑，原因是利率上升和成長放緩進一步抑制前景。市場對明年的獲利預期也在下降，高盛已調降明年史坦普500指數成份企業的每股盈餘成長率至零。