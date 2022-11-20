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FTX欠前50大債權人超過30億美元 全都是客戶

編譯季晶晶／綜合外電
根據最新法院文件，正在走破產程序的加密貨幣交易所FTX，欠前50大債權人超過30億美元。（路透）
根據最新法院文件，正在走破產程序的加密貨幣交易所FTX，欠前50大債權人超過30億美元。（路透）

班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）麾下加密貨幣交易所FTX轟然崩塌，正在走聲請破產保護程序，根據最新法庭文件，他的帝國積欠前50大債權人30億美元以上。

班克曼-佛瑞德創辦的FTX和關聯公司周日提交前50大債權人清單，全部都是客戶，個別積欠款起碼2,000萬美元，有10個人的債權超過1億美元，其中兩人超過2億美元。這份清單隱去債權人的姓名和住所，他們是FTX破產所波及的海量自然人和機構其中一部分。根據稍早提交的文件，FTX和關聯公司的總債務估計超過100億美元，債權人總數可能有100多萬人。

FTX的客戶包括買賣加密貨幣的大型金融集團，例如避險基金。與傳統交易所不同的地方在於，加密貨幣交易所通常也託管客戶的資金。在公司停止支付款項之前就無法提取資金的客戶，現在面臨收回資金的漫長等待。

在美國，聲請破產保護的公司必須披露債務訊息，這是進行破產程序一部分。隨著破產案件推進，債權人會權衡FTX償還債務的最佳方式。

FTX表示，「對所列金額的調查仍在繼續，包括可能已支付但尚未反映在（公司）帳冊和紀錄上的付款」，有可能必須更新債權人名單。

在最近涉及Voyager Digital和Celsius Network的其他加密貨幣破產案件，一個關鍵的法律問題在於確定帳戶持有人是無擔保債權人，或是具有優先受償權。另一個可能出現的問題是，在破產聲請之前提取資金的帳戶持有人是否會被追回。

FTX崩塌已引發外界擔憂，有其他公司可能因為對FTX的曝險，以及市場信心危機，而面臨風險。

FTX的首場法庭聽證會訂周二上午在德拉瓦州聯邦破產法院由John Dorsey法官主持進行。

破產 貨幣 德拉瓦州

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