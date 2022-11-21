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成屋銷售連9降 房價仍創新高

財經新聞組／綜合報導

美國10月成屋銷售連續第九個月下滑，為最長連降紀錄，因30年期房貸固定利率觸及20年高點，且房價居高不下，連漲128個月創下紀錄，使許多美國民眾望房興嘆。

全美房地產經紀人協會（NAR）18日公布，10月成屋銷售下滑5.9%，經季節因素調整後年率為443萬戶，為2020年5月以來最低。若不計2020年春季新冠疫情初始階段的暴跌，這是自2011年12月以來最低水準。

美國房屋銷售從2月以來逐月下降，寫下1999年有數據以來最長連降。聯準會升息抗通膨，導致房貸利率飆升，使房地產市場成了受激進升息衝擊最嚴重的產業。雖然房貸利率近期已回落至7%以下，但仍處於極高水準。

Nationwide經濟分析師菲爾哈伯表示：「房價上漲和房貸利率上升的綜合影響，導致購屋負擔能力直線下降…聯準會透過升息來減緩經濟需求，最先反映在房屋銷售上。」

儘管報告顯示整體房屋銷售減少，但住房供應依然吃緊，待售物件比去年大幅減少。

10月成屋房價中值較去年同期上漲6.6%，至37萬9100美元，較6月歷史高峰降低，但仍代表房價連續128個月上漲，為有紀錄以來最長連漲走勢。儘管房價漲幅在6月觸頂後已放緩，符合正常趨勢，但NAR估計，10月房價仍大幅高於疫情前水準。

NAR的報告指出，一些地區繼續出現多個報價競購的現象，10月賣出的房屋中有24%成交價高於賣方出價，反映庫存狀況仍然吃緊。另一方面，超過120天未售出的房屋價格平均降價15.8%。

全美待售房屋數量降至122萬戶，連續第三個月下降。除了市場購屋需求大幅回落外，當初以較低利率購房的屋主可能不太願意轉售房屋。

與去年10月相比，多數地區的新房源數量減少約10%至20%。借貸成本上升阻礙通常希望以大換小屋主讓房屋待售。

Zillow高級經濟分析師巴喬表示：「最近房貸利率下滑可能會在未來幾個月帶來一些緩解，但由於房價顯然保持強勁，購屋負擔能力仍是人們最關心的問題。」

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