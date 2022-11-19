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不滿馬斯克 推特爆員工出走潮

編譯林奇賢、易起宇／綜合報導
馬斯克最後通牒引發推特新一波員工出走潮，甚至可能危及推特的日常營運。（路透）
馬斯克最後通牒引發推特新一波員工出走潮，甚至可能危及推特的日常營運。（路透）

全球首富馬斯克接掌推特後，先是火速裁去半數員工，後來還要求留下的人得賣命工作，不然就拿錢走人。

這個最後通牒引發新一波員工出走潮，甚至可能危及推特的日常營運，也讓這家社群媒體未來面臨更多不確定性。

彭博資訊等各大媒體報導，推特新老闆馬斯克原先去函員工：「今後，要打造一個具突破性的推特2.0，在競爭激烈的世界要獲致成功，我們必須全力以赴。這意味工作時間長且強度高。唯有表現優異才能及格。」

他並附上線上表格連結，要求員工在美東時間17日下午5時前選填線上表單，決定是要留下，或是領三個月資遣費、離開推特。

儘管馬斯克希望選擇離職的人數在可控制範圍內，但他發現決定拂袖而去的人愈來愈多，這可能對公司的營運乃至整個平台構成風險。一陣荒亂下，馬斯克決定暫時關閉推特辦公室，直到下周一再重開。

目前還不清楚有多少員工選擇留下，但根據以電郵驗證用戶工作地點的應用程式（App）Blind的調查，180人裡有42%選擇「離開吧，我自由了！」，顯示在馬斯克倉促開除半數員工後，公司士氣低落。須為公司賣命的最後通牒，成最後一根稻草。

大批員工出走不禁讓人懷疑，這個社群平台之後的維修和更新等工作是否還能維持正常。

消息人士說，17日晚上時，推特的員工版App運作就開始變慢，公共版當天深夜還瀕臨斷線。

在此同時，科技業的裁員潮仍未停歇，亞馬遜執行長賈西表示，裁員措施將一路持續到2023年，且公司正針對經營情況進行調整。這是他首次公開談論近期削減人事成本一事。另外，印尼最大網路公司GoTo則在18日宣布將裁員約12%，影響1300人。

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