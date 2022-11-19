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政府猛撥款成果不顯著 科研太保守卡住創新力

編譯湯淑君／綜合報導

華爾街日報報導，美國近年投入科學研發的支出可觀，獲致的新突破卻不理想，凸顯科學生產力停滯，但癥結所在並非錢花多寡問題。

美國總統拜登8月簽署大力支持科學研究的法案，預計未來數年撥款約2,000億美元，希望藉擴大投資研發促進創新，進而提振經濟成長。

問題是，美國近年來研發支出約占國內生產毛額（GDP）3%，比1960年代初太空競賽期間的顛峰還要高，研發成果卻不顯著。「創新總要素生產力」（TFP）--衡量創新對成長貢獻的最佳指標--過去十年來成長0.5%，僅1960年代的一半。其他證據顯示，諸如新藥發現等突破，愈來愈所費不貲且曠日廢時。

支付公司Stripe共同創辦人柯里森過去五年來一直思索科學生產力下滑的原因。他認為，創新不應以投入研究的時間和金錢來衡量，科學生產力的高低與「做多少」研究無關，關鍵在「怎麼做」。他指出，一大問題是，贊助機構太過程導向、眼光短淺且怯於冒險。為避免失敗，他們偏好由地位穩固的研究員，來探究焦點狹隘、漸進改良的點子，不喜年輕科學家提出的非正統研究計畫。

新冠肺炎疫情期間，由聯邦資金支持的製藥公司確實以空前高速開發出突破性疫苗，但柯里森批評聯邦政府未能運用更廣大、更熱情的人才庫，協助因應種種挑戰。他與喬治梅森大學經濟學者柯文、加州大學柏克萊分校生物工程教授徐安祺2020年4月推出「快速補助金」，主要靠民間捐贈，提供研究案1萬至50萬美元不等獎助金，14天內即可核准，結果吸引逾6,000件申請案，核准逾260件，其一是耶魯大學團隊的唾液快篩試劑，效果和戳鼻快篩一樣好。

史丹福大學經濟學家威廉斯說：「科學就是要承擔風險，我們應打造一套認清並支持那點的科學研究贊助系統。」

加州大學 耶魯大學 拜登

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