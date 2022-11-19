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Fed鷹王暗示須再升息5碼

編譯季晶晶／綜合報導
美國聯準會「鷹王」暗示須再升息至少5碼，才能壓制通膨。（歐新社）
美國聯準會「鷹王」暗示須再升息至少5碼，才能壓制通膨。（歐新社）

在美國聯準會（Fed）素有「鷹王」之稱的聖路易斯聯準銀行總裁博拉德表示，即便是以鴿派的情境分析，Fed「至少」也要升息到5%~5.25%才能壓制通膨，暗示須再升息至少5碼，其他官員也表明將繼續升息，希望校準投資人預期，降低市場對於Fed這波升息循環利率高峰不會超過5%的期望。

今年有投票權的博拉德17日說：「過去我認為4.75%~5%就行了，但根據目前分析，我會說要升到5%~5.25%，至少要到這個水準，才能讓利率處於足夠限制性的領域」。Fed目前基準利率區間為3.75%~4%，而Fed官員9月預測利率將在明年攀抵約4.6%的高峰，但這個預測將在12月更新。

博拉德是根據不同版本的泰勒法則算出，即便採用「鴿派」假設，基本貨幣政策規則也要求政策利率要升到5%左右，更嚴格的假設則建議利率升到7%以上。

他表示，運用泰勒法則很容易主張政策利率須升到5.25%以上，「但目前我樂於先升到最低水準就好」，因此Fed須繼續升息，10月通膨報告只是物價下跌趨勢正在形成的「初步」證據。他雖預期通膨將在明年降溫，但迄今下滑的證據相對較少。

他未透露傾向支持12月升2碼、還是3碼，「關於在任何一次會議要升息多少的問題，我會讓主席決定。如果現在升得多，（明年）第1季就升少一些，現在升得少，第1季就升多一些」。Fed從6月以來已連四次升息3碼，12月會議預料將升2碼。今年沒有投票權的明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里也呼應博拉德的鷹派言論。他說，利率該升到多高才能達成供需平衡，是沒有答案的開放性問題，「首先要確信通膨至少已停止攀升，且我們沒有落後形勢，我才會支持停止升息，現在還不到那一步」。他認為，10月消費者物價和生產者物價漲速放緩，「不能過度相信一個月的數據」。

Fed理事傑佛森則認為，低通膨是美國繁榮的關鍵，但他未評論Fed的升息行動，也未評論近期的經濟前景。

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