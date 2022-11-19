成屋銷售年減28.4% 11年新低

全國房地產商協會(NAR)日表示，10月全美成屋銷售較9月衰退5.9%，經季節性因素調整後年率為443萬套；今年跨月銷售接連衰退，創1999年以來最長衰退期。與去年同期相比銷售量下降28.4%，若排除疫情爆發之初銷售急降的情況，年增率創2011年12月以來最低紀錄。

福特籲南非速提電動車 方案

福特汽車 非洲負責人表示，南非須在6個月內提出明確的電動車政策才能拯救其汽車業。南非汽車業占其GDP的5%，提供超過10萬個職位，四分之三汽車出口至歐洲。但因英國從2030年、歐盟則是從2035年起，禁止銷售全新燃油車，如果沒有電動車規畫，可能會有數千人失業，損失數十億元收入。

輝瑞BNT新版疫苗 效果更佳

輝瑞及其德國合作夥伴BioNTech SE表示，與原始新冠疫苗相比，為Omicron量身訂製的疫苗針對新興亞變體BQ.1.1在老年人中產生更高的病毒中和抗體。在接種Omicron疫苗的55歲以上老年人中，針對該變異體的抗體水平上升近9倍，而接種原始疫苗的參與者抗體水平增加大約2倍。

Fed官員：抑通膨不損就業

波士頓Fed行長柯林斯(Susan Collins)表示，她很有信心決策者可以在不對就業造成太大損害的情況下抑制通貨膨脹，「持續升息目標是減緩經濟成長，並使勞力需求與供應能更平衡，並不是造成顯著的衰退。但恢復物價穩定仍是當務之急，我們顯然還有更多工作要做。」

前景差 Carvana裁員1500人

在股價今年直線下墜、二手車市不振和公司長期前景不明後，線上車商Carvana宣布裁員約1500人，占其員工總數的8%。CEO加西亞(Ernie Garcia)在電郵中提到經濟逆風，包括融資成本上升和購車延遲。他說，公司「未能準確預測這一切的發展，以及它將對我們的業務產生什麼影響。」

LGBTQ約會軟體Grindr掛牌

LGBTQ約會軟體Grindr在與空白支票公司Tiga Acquisition合併後，18日首次掛牌，股票代碼為GRND，該公司在紐約證券交易所以每股16.9元的價格開出，盤中飆升至71.51元高點。收盤時股價翻了一倍多，達到36.5元。該公司主要用戶群是男同性戀和雙性戀男性。