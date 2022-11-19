明年美元走勢 投行看法迥異

今年以來美元指數一路走強，一方面受到Fed持續升息 的推動，二來是美國經濟雖瀕臨衰退邊緣，但體質仍較其他先進國家強健，使美元成為投資的安全避險標的。

匯豐外匯研究主管麥克爾(Paul Mackel)和美元策略主管馬赫(Daragh Maher)認為，美元強勢開始消退，可能導致美元回吐過去這段時間兌多數貨幣約半數漲幅。

他們指出，「美元在過去18個月表現非常好，但推動其邁向數十年來最高估值的一些力量正在消退。」

全球成長周期的低點可能正在逼近並因此風險偏好正在轉變，而市場波動率可能會下降，因為美國利率 進一步上行的速度可能會放緩。

兩位分析師指出，「這並不意味著美元會就此從被高估的狀態轉為被低估。」他們預估未來幾個月美元走勢可能會震盪，明年第2季開始趨於緩和。

另一方面，高盛 預計美國將可避免衰退，且美元還有約3%升值空間。

高盛認為，美元雖將繼續升值，但預計投資人明年將在通膨和高利率的夾縫間臨深履薄。

高盛指出，隨著美國經濟和勞動市場展現出韌性，美元還有進一步升值3%的空間。其他央行則將追趕Fed的升息步伐。

高盛預計，美元將震盪升值，但幅度將低於過去一年。

今年以來的4次大規模升息推動美元走升9%。Fed「超級鷹派」官員布拉德表示，為了達到足夠限制性的水平，政策利率將需要進一步上升。與此同時，俄烏衝突導致能源價格飆升，使歐洲處於衰退邊緣，令其他政策制訂者更難提高借貸成本。

此外，高盛仍預計美國將可避免衰退，預計未來12個月內經濟衰退的可能性只有約35%；同時對其他地區衰退和金融穩定風險的擔憂也促使美元走高，提高了美元的避險吸引力。（財經新聞組）