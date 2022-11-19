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購物季將屆 但6成民眾捉襟見肘

財經新聞組／綜合報導

就在假日購物季如火如荼地即將全面展開之際，民眾發現預算比以前更少了。

根據LendingClub最近的報告，截至10月，60%的美國人都是月光族。一年前的數字接近56%。

LendingClub的財務健康長納亞(Anuj Nayar)表示：「越來越多過去一直輕鬆管理預算的消費者正在感受到財務壓力，這將影響他們在假日購物季到來之際的消費行為。」

不僅日常開支增加，通貨膨脹也導致實際工資下降。根據勞工統計局的最新數據，實際平均時薪較去年同期下降3%。

Salary Finance的另一份報告發現，三分之二的在職成年人表示，他們的財務狀況比一年前更糟。

信用卡未償餘額已在飆升，最近一季增加了15%，是20多年來最大的年度增幅。

根據RetailMeNot的另一項調查，大約半數購物者表示他們會因為價格上漲而減少購買商品，超過三分之一的人表示將依賴優惠券或其他省錢策略。

更多消費者還打算今年使用信用卡為購物融資，也就先買後還錢。

根據TransUnion的另一項假日調查，25%的購物者表示會選擇更便宜的版本或更實用的禮物，例如加油卡。

TransUnion零售業務副總裁塞登(Cecilia Seiden)表示：「人們正在努力節約並充分利用他們擁有的東西。」

CreditCards.com資深產業分析師羅斯曼(Ted Rossman)表示，如果假期消費意味著在Fed提高利率以減緩通膨之際增加額外的信用卡債，那麼成本可能會很高，「信用卡債很容易陷入、很難擺脫。」「高通膨和不斷上升的利率使得擺脫困境變得更加困難。」

信用卡循環利率現在平均高達19%，為歷史新高，而且還將繼續上升，因為Fed表示將進一步升息，直到通膨顯示出明顯的回落跡象。

信用卡 利率 預算

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