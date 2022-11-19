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黑五促銷 消費者等更好折扣

財經新聞組／綜合報導
黑五促銷看似 誘人，但折扣可能比不上售價漲幅。（路透）
黑五促銷看似 誘人，但折扣可能比不上售價漲幅。（路透）

目標百貨(Target)和科爾百貨(Kohl's Corp)等零售商在黑色星期五初期的促銷活動中，將玩具和其他受歡迎的節日禮物價格降幅高達50%，鎖定越來越小氣的消費者，但這種折價促銷表裡不一。

電商分析公司DataWeave的數據顯示，今年玩具的折扣比去年高；當時供應鏈混亂導致產品難以上架，消費者現金充裕。但是即使今年折扣幅度更大，消費者仍被迫為PJ Masks玩具車或美泰(Mattel Inc)的Mega Hauler半卡車等熱門產品支付更多費用，因為售價上漲速度快於促銷折扣。

目標百貨和梅西百貨高管們在本周電話會議上表示，由於銷售額在10月和11月意外下降，假日購物季可能不會提供進一步的折扣。

這些零售業高管表示，許多購物者會等到感恩節後的黑色星期五和28日的網購星期一，因為要精打細算才能抓住更划算的交易。今年感恩節和聖誕節之間的星期六購物日讓購物者有更多時間購買便宜的商品。

以消費者為中心的研究公司Telsey Advisory Group資深總經理費爾德曼 (Joe Feldman)表示，目標百貨示警玩具銷售放緩「有點嚇人」。根據Salesforce.com的統計，今年以來除1月和2月外，全球每個月的玩具和電子產品折扣都更大。

但DataWeave發現，即使有折扣，玩具價格仍上漲約2.4%。

孩之寶(Hasbro)的PJ Masks Glow & Go Gekko行動汽車玩具的建議售價為22.99元，比去年上漲近10%。購物者今年在科爾百貨購買這款玩具的價格為折扣後16.99元，而去年為11.54元。

Salesforce零售副總裁加爾夫(Rob Garf)表示，提早的假期優惠還不足以讓購物者「上鈎」，消費者正在等待網購周期間的最大折扣。

根據Salesforce數據，與2020年相比，許多商品價格在美國上漲14%，在全球上漲了8%。

目標百貨 黑色星期五 梅西百貨

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