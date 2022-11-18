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推特爆工程師出走潮 馬斯克卻在慶祝使用率創新高

編譯易起宇／綜合外電
社群媒體推特爆發員工出走潮，新老闆馬斯克卻發推文慶祝平台用戶數創新高。 （路透）
社群媒體推特爆發員工出走潮，新老闆馬斯克卻發推文慶祝平台用戶數創新高。 （路透）

社群媒體推特爆出大批員工決定離職的同一天，其新老闆馬斯克（Elon Musk）卻發了一條推文慶祝公司平台的使用率創下歷來新高。

據馬斯克17日的推文，這是推特使用率一周內第二度改寫歷史新高，他本周稍早曾發另一則推文表示，推特的每日活躍用戶數（DAU）在11月11日達到歷來新高，並貼了張圖表顯示自他收購推特以來的用戶人數走勢。馬斯克一直以來都對推特內部數據的正確性抱持懷疑，因為認為該平台上充斥著假帳號或機器人帳號。

但就在同日稍早，推特決定臨時關閉辦公室，因為有太多員工不滿馬斯克所下的最後通牒，而決定領三個月的資遣費走人。

彭博報導指出，關於推特能否繼續正常運作，如今瀰漫著不確定性，馬斯克才剛上任短短幾天，就解散了推特原本的經營團隊，並資遣半數員工。不過，這名新老闆也已對多項自己做出的決定感到懊悔，並做了一些補救措施，包括召回部分被他資遣、但負責他想增加的功能的員工。他也已轉彎他對推特上「官方認證帳號」的做法，他的8美元「藍勾勾認證」訂閱方案已延後至29日推出，以確保這套方案堅實可靠。

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