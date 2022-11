推特爆工程師出走潮 馬斯克卻在慶祝使用率創新高

在社群媒體推特 爆出大批員工決定離職的同一天,其新老闆馬斯克 (Elon Musk)卻發了一條推文慶祝公司平台的使用率創下歷來新高。

據馬斯克17日的推文,這是推特使用率一周內第二度改寫歷史新高,他本周稍早曾發另一則推文表示,推特的每日活躍用戶數(DAU)在11月11日達到歷來新高,並貼了張圖表顯示自他收購推特以來的用戶人數走勢。馬斯克一直以來都對推特內部數據的正確性抱持懷疑,因為認為該平台上充斥著假帳號或機器人帳號。

但就在同日稍早,推特決定臨時關閉辦公室,因為有太多員工不滿馬斯克所下的最後通牒,而決定領三個月的資遣費走人。

彭博報導指出,關於推特能否繼續正常運作,如今瀰漫著不確定性,馬斯克才剛上任短短幾天,就解散了推特原本的經營團隊,並資遣半數員工。不過,這名新老闆也已對多項自己做出的決定感到懊悔,並做了一些補救措施,包括召回部分被他資遣、但負責他想增加的功能的員工。他也已轉彎他對推特上「官方認證帳號」的做法,他的8美元「藍勾勾認證」訂閱方案已延後至29日推出,以確保這套方案堅實可靠。

And … we just hit another all-time high in Twitter usage lol