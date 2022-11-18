馬斯克貼「推特葬禮」照和骷髏頭圖 他到底想說什麼？

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

在新一波推特 員工出走後，這個社群平台17日大量湧現含「#RipTwitter」（安息吧推特）主題標籤的推文，連新老闆馬斯克 也貼出一幅「推特葬禮」的照片，以及骷髏頭加骸骨的圖示。這到底是怎麼回事？

財經新聞網站TheStreet指出，馬斯克可能想藉此對看衰他及推特前景的人說：「（舊）推特死了，（新）推特萬歲！」

這位全球首富接掌推特後，不僅裁去一半的員工，還要求留下的人拚命工作，不然就走人，這個最後通牒引發新一波員工出走潮，也使馬斯克成為網路上冷嘲熱諷的對象。

馬斯克在致員工電郵上是這麼寫的：「以後，要打造一個突破性的推特2.0，在競爭激烈的世界獲致成功，我們必須全力以赴。這意味工作時間長且強度高。唯有優異表現才及格。」他並附上線上表格連結，限時要員工填表決定去留，選擇滾蛋的將領到三個月資遣費。

儘管馬斯克希望選擇離職的人數在可控制範圍內，但他發現決定拂袖而去的人數愈來愈多，這可能對推特的營運乃至整個平台構成風險。一陣荒亂下，馬斯克決定暫時關閉推特辦公室，直到21日周一再重開。

網路上批評馬斯克的聲音隨即狂湧，附「#RipTwitter」標籤也成為推特平台上的熱門話題，顯示許多使用者似乎認定推特在人才大量失血後，勢必難以存活下去。

一名推特用戶推文提前悼念並向推友告別：「過去13年來，很榮幸能與你們一起推文。安息吧推特（ #RIPTwitter）。」

另一用戶寫道：「馬斯克在一個月內，就把網際網路上一個很棒的網站變成一個大坑。我永遠不想再聽任何人稱呼他的名字，除非叫他蠢蛋。安息吧推特。」

另一人說：「哎，結局就這樣了。別了各位。安息吧推特。」

馬斯克顯然也看到了，而且毫不猶豫地馬上加入哀悼討論串。他貼出一張看來剛結束的葬禮照片，並在墓碑上覆上推特的小藍鳥圖片，似乎要讓人認為那是推特的葬禮。緊接著，他在另一則推文貼上一個海盜骷髏頭加骸骨的圖示。

之前在另一則較嚴肅的推文中，馬斯克曾暗示，推特將會存續，因為留下來的是一流的員工。他那則推文寫道：「不想烏鴉嘴，但我們有機會讓推特活下來 …。」他說：「一流人才會留下來，所以我不是那麼擔心。」

財經網站MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）則在評論中指出，企業文化力量十分強大，外來的新任執行長想火速改革公司內部文化，包括常規、價值觀和習慣，談何容易。即使新執行長絕頂聰明且對公司未來備有一套賺錢的策略，但套句企管大師杜拉克（Peter Drucker）的名言：「文化把策略當早餐吃掉了。」

胡伯特認為，馬斯克讓推特轉虧為盈的勝算很低，基於推特已經負債累累又持續在虧錢，馬斯克必須快速行動，成功與否取決於推特的內部文化如何。但初步跡象顯示，馬斯克與推特文化起了劇烈衝突，而改變文化絕不是靠大量裁員就一蹴可幾，而是需要時間調整員工彼此的互動方式。

胡伯特指出，馬斯克花了440億美元買下這家不賺錢的社群媒體 公司，急著想證明這筆錢花得值得的心態可以理解；讓推特「破產」甚至也是檯面上的選項之一，那或許是馬斯克承認成功機率不大的一種方式。