微軟期望遊戲發行商彼此競爭

微軟CEO納德拉(Satya Nadella)表示，該公司希望在遊戲發行商之間製造更多競爭，因為它面臨針對其以690億元收購動視暴雪(Activision Blizzard)的反競爭調查。他說：「我們的總體目標是為遊戲玩家提供更多選擇，讓他們能夠在每個平台上都能玩遊戲，並為發行商帶來更多競爭。」

亞馬遜裁員 行動將持續至明年

亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)在給員工的備忘錄中寫道，亞馬遜未來一年將繼續裁員，因為公司仍處於年度營運規畫過程，而且企業領導人仍在確定是否需要進一步裁員。該公司本周開始通知一些部門員工將被解雇，包括設備和服務部門；並為部分員工提供了自願買斷合約的選擇。

動視暴雪結束網易遊戲授權

動視暴雪(Activision Blizzard)和中國遊戲公司網易將終止為期14年的授權協議，關閉《魔獸世界》和《守望先鋒》等熱門遊戲的中國授權經營權。該交易於2008年8月敲定，在兩家公司無法就續約條款達成一致後，該協議將於2023年1月到期。魔獸世界是一款大型多人線上遊戲，在中國非常受歡迎。

科爾百貨營收 下跌 撤回財測

科爾百貨(Kohl's)撤回全年財測，點名零售環境的波動和宏觀經濟的重大逆風，以及其「意外的CEO轉換」。該公司第3季財報營收下降7%至42.8億元。本月稍早在提供本季初步業績時曾警告投資留心營收下降。該公司也表示不會為假日購物季提供財測。

首申失業金22.2萬 低於預期

勞工部指出，截至11月12日當周經調整後初領失業金人數22.2萬人，低於預期的22.5萬人；較前值修正後22.6萬人少4000人。4周移動平均值22.1萬人。有一周時間落差的持續申領數150.7萬人，較上周修正後149.4萬人增加1.3萬人，高於預期的150萬人；4周移動平均值148.15萬人。

克萊斯勒召回28萬輛Ram重卡

克萊斯勒母公司Stellantis正在全球召回28萬輛Ram重型柴油卡車，以應對火災風險。召回車型涵蓋2020-2023款Ram 2500和2020-2022款Ram 3500卡車。變速箱內壓力和熱量的增加可能導致變速箱油洩漏，從而引發車輛火災。