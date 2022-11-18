高盛：通膨雖降 Fed再升息5碼

高盛 首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示，明年通膨將大幅下降，預計核心PCE從現在的5%放緩至2023年底的3%；失業率上升0.5%；陷入衰退的可能性僅為三分之一，甚至還可能避免衰退。

不過這些情況並不會讓Fed轉為鴿派，他指出：「為了在家庭實際收入成長強勁的情況下讓經濟成長低於潛在水平，我們現在認為Fed還要升息 125個基點至5%-5.25%的峰值，同時預計2023年不會降息。」

哈祖斯表示：「在就業 受到如此小的打擊之下，核心通膨怎麼會下降這麼多？我們認為，原因在於這次通膨周期與之前高通膨時期不同。首先，疫情後勞動市場過熱並未出現過度就業，而是體現在前所未有的職位空缺中，緩和勞動市場的痛苦要小得多。其次，近期供應鏈和房屋租賃市場正常化的反通膨影響還有很長的路要走。第三，長期通膨預期仍然穩定。」

他說，「人們可能會假設相對樂觀的通膨預測會推動Fed變得鴿派，不過這種假設是錯誤的。」

哈祖斯認為：「即使根據我們相對樂觀的通膨預測，也可能至少需要與市場現在定價一樣幅度的額外升息，以促使勞動市場進行調整。在過去一個月美國金融狀況指數(FCI)緩和之後，我們現在預計Fed將再升息125個基點，高於之前的100基點；其中12月升息50基點，明年2月、3月和5月各升息25個基點。」

高盛估計美國未來12個月出現衰退的可能性為35%，而市場普遍認為是65%。

哈祖斯指出：「為什麼我們認為衰退機率仍然明顯低於50%？一個直接原因是近期發布的數據顯示經濟活動離衰退的距離還很遠。美國第3季GDP成長2.6%，10月非農就業人數新增26.1萬，截至11月5日當周初請失業金人數為22.5萬。」（財經新聞組）