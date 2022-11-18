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柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

利率可能再升 股指連跌兩日

財經新聞組／綜合報導

由於Fed官員表示為減緩通膨而升息的行動遠未結束，美股聞訊走跌，債券殖利率飆升。

道瓊工業平均指數下跌7.51點或0.02%至3萬3546.32點，盤中一度下跌達314點。史坦普500指數下跌12.23點或0.31%至3946.56點。那斯達克綜合指數下跌38.7點或0.35%至1萬1144.96點。

股指由早盤低點反彈，主因思科系統上揚4.96%帶動。這家網絡設備公司第1財季財報超出預期，並發布樂觀的財測。蘋果和英特爾等其他科技股也上漲逾1%。

投資人評估了聖路易斯Fed行長布拉德的評論，他在一場演講中表示，「政策利率尚未處於能被認為具有足夠限制性的區域。」「貨幣政策立場的變化似乎對觀察到的通膨影響有限，但市場定價顯示預計2023年將出現通貨緊縮。」

對政策最敏感的2年期美國國債殖利率躍升至4.45%，引發了人們對升息將導致經濟陷入衰退的擔憂。

堪薩斯市Fed行長喬治(Esther George)16日表示，「勞動市場如此緊張，我不知道該如何在沒有真正放緩的情況下繼續降低這種通膨水平，也許我們甚至要透過經濟收縮才能實現這個目標。」

易受衰退影響的股票是史指中跌幅最大的股票。材料股下跌，非必需消費品類股也下跌。

殖利率 指數 股票

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