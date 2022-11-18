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Fed布拉德：通膨雖降 仍需升息

財經新聞組／綜合報導

聖路易斯Fed行長布拉德(James Bullard)表示，即使對貨幣政策進行「最鴿派」的分析，Fed也需要繼續升息，可能至少再提高1個百分點。他認為升息到目前為止「觀察到的通膨而言效果有限」。

布拉德表示，雖然Fed今年採取了積極行動，但目前3.75%至4%的目標政策利率仍低於Fed認為將通膨降至2%目標所需的「充分限制」水平。

布拉德在路易斯維爾的一次經濟活動上指出，即使採用「最鴿派」假設，基本的貨幣政策規則也將要求利率至少升至5%左右，而更嚴格的假設會建議利率高於7%。

他一直是Fed較傾向鷹派的一員，也是最新一位呼籲採取額外行動的行長。Fed在11月2日連續第4次升息3碼(75基點)，為1980年代以來最激進的緊縮政策，以壓制40年來僅見的高通膨。

布拉德表示，如果通膨下降速度快於預期，整個區間可能會下降，並指出「市場預期2023年通膨將下降」。

然而，「謹慎是有必要的」。他說，因為投資人和Fed官員「在過去18個月裡一直預測通膨下降即將來臨」。

截至9月，Fed密切關注的核心PCE通膨數據為5.1%，是Fed目標的2倍，這使得Fed官員一致支持進一步升息，即使他們在討論緊縮周期的幅度和最終利率時也是如此。

布拉德說：「雖然今年政策利率大幅上升，但根據分析，即使以最鴿派的假設，它還沒有達到可以證明具有足夠限制性的水平。」「為了達到具有限制性的水平，政策利率將需要進一步提高。」

他在書面講稿中沒有提到在即將舉行的12月Fed會議上的可能結果；市場普遍預計Fed將在該會議上將利率提高2碼(0.5個百分點)。

布拉德建議的「限制性」政策水平下限，與其同僚最近的評論以及金融市場目前對明年聯邦基金利率峰值5%左右的定價一致。

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