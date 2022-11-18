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高階iPhone 14旺季效應失靈

記者蕭君暉／綜合報導
根據美國蘋果官網資料，部分消費者可能無法趕在耶誕節前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，導致年底旺季效應大打折扣。（歐新社）
根據美國蘋果官網資料，部分消費者可能無法趕在耶誕節前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，導致年底旺季效應大打折扣。（歐新社）

高階iPhone 14需求仍強，但供應鏈問題持續困擾消費者和投資人。根據美國蘋果官網資料，由於到貨時間拉長，部分消費者可能無法趕在聖誕節前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，導致年底旺季效應大打折扣，分析師警告，蘋果本季iPhone銷售業績恐難達預期。

蘋果供應鏈包括鴻海、台積電與大立光等廠商。法人憂心，鴻海先前鄭州廠事件導致高階iPhone 14出貨動能受阻，由於iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max是當下少數仍熱銷的智慧手機，若相關機種無法趕在聖誕節前到貨，導致旺季效應減弱，恐連帶影響供應鏈本季表現。

蘋果美國官網顯示，若本月16日在美國官網下單iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，最快要等到12月27日才能到貨；iPhone 14和iPhone 14 Plus則完全不用等待，凸顯蘋果新機銷售「高階熱、入門款冷」的市況。

瑞銀最新報告也示警，本周iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max在美國的到貨等待天數已經從上周的七天拉長到34天，比以往任何一代iPhone長，近日等待時間甚至拉長到41天，中國市場等待天數也較上周增加10天、達36天。

瑞銀認為，除非蘋果未來幾周出貨情況有所改善，否則可能無法達到華爾街本季的iPhone營收預測。瑞銀先前已將本季iPhone銷售預估值從8600萬支下修至8300萬支，最新報告認為，隨著出貨延遲問題尚未好轉，實際銷量可能更低。

蘋果之前已經發布聲明指出，防疫措施暫時影響位於中國鄭州的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max主要組裝工廠生產，當地工廠目前正以顯著減少的產能運作。

蘋果當時強調，持續看見市場對iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的強勁需求。然而，該公司目前估計iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max出貨量將低於先前預期，顧客需等待較長時間才能收到新產品。

根據Jefferies分析師Kyle McNealy計算，中國封控問題將使蘋果每周損失約10億美元營收、每股純益減少約0.01美元，他並下修蘋果本季和2023會計年度營收與獲利預期。華爾街普遍預估，蘋果本季iPhone營收將達722億美元，略高於去年同期的716億美元；總營收估年增1.5%至1259億美元，每股純益估2.05美元。

高階iPhone 14出貨狀況。（經濟日報蕭君暉／製表）
高階iPhone 14出貨狀況。（經濟日報蕭君暉／製表）

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