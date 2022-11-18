美光減產 擬再砍資本支出

美國記憶體晶片 大廠美光表示，明年市場前景已減弱，正採取進一步行動因應市況，旗下DRAM和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）都將減產約二成，並計劃進一步削減資本支出。

受俄烏戰爭、疫情，以及通膨壓力導致消費性電子產品需求減弱，科技業積極調整庫存影響，記憶體晶片報價跌跌不休，處於供需失衡狀況，衝擊相關業者營運。此前，包括日商鎧俠、台灣南亞科、華邦等記憶體指標廠也都陸續宣布減產或降低資本支出計畫，如今美光也將減產並削減資本支出，凸顯記憶體市況比預期險峻。

美光16日發布聲明表示，正在減少DRAM和NAND晶片投片量，估計會比上季減少約20%，並強調「最近與2023年的市場展望已減弱」，DRAM晶片的位元供應年增率必須縮小，NAND晶片位元供應成長也須大幅低於先前預估。華爾街 日報指出，美光是在減產記憶體晶片。

美光也將進一步減少資本支出。該公司9月曾說，9月2日起的2023年度資本支出會減少30%。美光執行長梅羅塔表示：「美光正採取大膽且激進的措施，降低位元供應成長，以限縮我們的庫存規模。我們將持續監控產業情勢，必要時會進一步調整。」

展望2023年，美光預期DRAM位元供應年增率將轉負，NAND晶片位元供應成長率將為個位數區間。

Wedbush分析師布萊森指出，晶片業廣泛減少供應和資本支出，通常意味著記憶體產業將落底，是個好跡象，但需求也有可能落在谷底較長一段時間，將對整個科技業帶來壓力，先前市場認為零組件供應商和晶片商都已在展望考慮到不利的市況，但美光的前景可能改變這種看法。

Rosenblatt證券 公司指出，美光此舉顯示終端需求、以及客戶和通路端削減庫存的問題，比原先預期還要更嚴重。但富國銀行證券認為，美光正積極試圖為記憶體晶片市場築底，將關注美光的下季（今年12月至明年2月底）是否為景氣循環底部。