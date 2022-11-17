應用材料Q4表現優 本季財測顯示能安度低迷期

應用材料對本季的營收財測優於市場預期，顯示可安度低迷期。（彭博資訊）

全球最大半導體設備供應應用材料公司（Applied Materials）周四發布上季財報，營收 和獲利雙雙優於預期，對本季銷售的預測也比分析師 預估為高，主要是供應鏈改善有助抵消經濟放緩的影響。應材股價盤後應聲走高近4%。

應材預測，在截至1月的第1季，銷售大約會是67億美元，高於去年同期。分析師平均預估是63.4億美元。市場因此出現應材能度過半導體業低迷期的樂觀情緒。該公司與同行一樣，面臨雙重逆風：特定類型晶片的訂單銳減，以及中美對立升高。美光科技和英特爾等大客戶都表示，要削減預算以應付需求疲軟。

關於中國市場，由於美國設了新的貿易限制，應材預估2023年營收損失高達25億美元，但如果美國政府加速核發供貨所需的許可證，影響可能縮小到15億-20億美元。

執行長Gary Dickerson說，對應材的表現能超越整體產業有信心，消除供應鏈瓶頸有助於完成更多訂單。他說，雖然經濟環境惡化，但晶片製造商仍花錢投資 能幫他們跟上競爭對手的新技術，因為「對我們的客戶來說，這場比賽殘酷無情」。

前景足以讓投資人放心，應材股價在盤後交易勁揚3.8%到108.4美元。稍早在正常交易時段收紅，上漲0.22%到104.45美元，但今年來累計下跌34%。

在截至10月30日的第4季，營收成長10%到67.5億美元，連續第12季擴張，獲利在剔除部分項目後是每股2.03美元。相較下，分析師先前預估營收63.8億美元，每股盈餘1.68美元。