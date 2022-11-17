我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登讚許裴洛西是最重要議長 白宮面臨政黨惡鬥

利率可能再升 股指連跌兩日

應用材料Q4表現優 本季財測顯示能安度低迷期

編譯季晶晶／綜合外電
應用材料對本季的營收財測優於市場預期，顯示可安度低迷期。（彭博資訊）
應用材料對本季的營收財測優於市場預期，顯示可安度低迷期。（彭博資訊）

全球最大半導體設備供應應用材料公司（Applied Materials）周四發布上季財報，營收和獲利雙雙優於預期，對本季銷售的預測也比分析師預估為高，主要是供應鏈改善有助抵消經濟放緩的影響。應材股價盤後應聲走高近4%。

應材預測，在截至1月的第1季，銷售大約會是67億美元，高於去年同期。分析師平均預估是63.4億美元。市場因此出現應材能度過半導體業低迷期的樂觀情緒。該公司與同行一樣，面臨雙重逆風：特定類型晶片的訂單銳減，以及中美對立升高。美光科技和英特爾等大客戶都表示，要削減預算以應付需求疲軟。

關於中國市場，由於美國設了新的貿易限制，應材預估2023年營收損失高達25億美元，但如果美國政府加速核發供貨所需的許可證，影響可能縮小到15億-20億美元。

執行長Gary Dickerson說，對應材的表現能超越整體產業有信心，消除供應鏈瓶頸有助於完成更多訂單。他說，雖然經濟環境惡化，但晶片製造商仍花錢投資能幫他們跟上競爭對手的新技術，因為「對我們的客戶來說，這場比賽殘酷無情」。

前景足以讓投資人放心，應材股價在盤後交易勁揚3.8%到108.4美元。稍早在正常交易時段收紅，上漲0.22%到104.45美元，但今年來累計下跌34%。

在截至10月30日的第4季，營收成長10%到67.5億美元，連續第12季擴張，獲利在剔除部分項目後是每股2.03美元。相較下，分析師先前預估營收63.8億美元，每股盈餘1.68美元。

營收 分析師 投資

上一則

油價大跌逾3% 需求疲軟訊號頻出 Fed升息前景打擊金價

下一則

美元受Fed官員鷹派發言提振 英鎊貶值

延伸閱讀

蘋果將下單台積美國廠

蘋果將下單台積美國廠
日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢

日經：英特爾進軍晶圓代工追趕台積 具備這個優勢
英特爾推半導體鏈地理平衡

英特爾推半導體鏈地理平衡
獲利銳減 英特爾調降全年財測

獲利銳減 英特爾調降全年財測

熱門新聞

現年30歲的班克曼-佛瑞德一手草創全球第三大加密貨幣交易所FTX，財務風暴出現後，他的財富一天內就縮水近145億元。(路透)

30歲加密貨幣天才班克曼-佛瑞德 財富1天內蒸發145億

2022-11-11 21:12
Trader Joe's超市停產停銷熱賣商品是不得已決定。（Getty Images）

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

2022-11-14 15:17
蛋雞受禽流感衝擊遠大於肉雞，使得雞蛋價格一飛沖天。（歐新社）

為何雞肉價格下跌 雞蛋卻大漲？

2022-11-13 20:05
馬斯克警告，推持有可能破產。圖為推特紐約辦公室前台接待區。（美聯社）

馬斯克警告推特有可能破產 更多高階主管離職

2022-11-10 19:17
美股10日掀起凌厲漲勢。數據卻顯示，當天搶短散戶不僅未共襄盛舉，還淨賣出破紀錄的26.5億美元。美聯社

美股掀凌厲漲勢 搶短散戶反潰逃 賣股規模創高

2022-11-12 16:19
特斯拉執行長馬斯克。路透

聽馬斯克對旗下公司破產示警 為何不必大驚小怪？

2022-11-11 12:39

超人氣

更多 >
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重