油價大跌逾3% 需求疲軟訊號頻出 Fed升息前景打擊金價

國際油價周四（17日）均跌逾3%，紐約油價更跌超過4%，金價下跌近1%。（路透）

國際油價周四（17日）均跌逾3%，因為許多方面都出現不利需求的訊號，例如中國大陸新冠肺炎確診病例不斷增加、聯準會（Fed）官員重申繼續升息 的必要性，而市場加深對聯準會（Fed）更激進升息的擔憂，也引發美元走強，金價 下跌。

油價重挫 需求受擠壓的訊號頻出

布蘭特原油1月期貨下跌3.08美元，跌幅3.3%，收在每桶89.78美元。紐約西德州12月原油期貨下跌3.95美元，跌幅4.6%，報每桶81.64美元。

17日又有一名Fed官員重申繼續升息的決心。聖路易斯聯準銀行總裁布拉德表示，即便使用「鴿派」假設，基本的貨幣政策規則也要求Fed的政策利率 上升到5%左右，而更嚴格的假設將要求利率升至7%以上。

此外，隨著中國大陸通報的確診病例不斷增加，據傳當地煉油廠要求沙烏地阿拉伯國家石油公司減少12月的供應，同時也減少對俄羅斯原油的採購。

BOK金融公司負責交易部門的資深副總裁基斯勒說：「這算得上是三重打擊。中國確診病例不斷增加、美國繼續升息、如今市場出現了技術性疲軟。」

基斯勒也說，在技術指標方面，美國近月原油期貨跌破50天簡單移動均線，引發了基金結清部位，預計這種壓力將持續至下周初。

金價下跌近1% Fed官員重申繼續升息之必要性

在幾位Fed官員打消暫緩升息的可能性之後，美元走強，金價下跌。現貨金價下跌0.8%，至每英兩1,760.44美元。12月黃金期貨收跌0.7%，結算價報每英兩1,763美元。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德敦促決策者繼續緊縮政策以控制通膨，他認為Fed「至少」要升息到5%-5.25%才能夠遏制通膨，更嚴格的假設則要升到7%。

明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里，呼應了布拉德的鷹派言論。他說，對於利率該升到多高才能使供需平衡，這是一個「開放性」的問題。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示，Fed官員表示美國通膨需要進一步放緩，「市場將這解讀為利率將升得更高，導致黃金遭拋售」。

DXY元指數上漲0.37%，美元走強也使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。