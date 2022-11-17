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利率可能再升 股指連跌兩日

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Fed官員輪番強調升息 「鷹王」說利率至少要到5-5.25%

編譯季晶晶／綜合外電
聖路易斯聯準銀行總裁博拉德表示，聯儲會至少要升息到5%-5.25%才能壓制通膨。（美聯社）
聖路易斯聯準銀行總裁博拉德表示，聯儲會至少要升息到5%-5.25%才能壓制通膨。（美聯社）

美國聖路易斯聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）表示，聯儲會（Fed）「至少」要升息到5%-5.25%才能壓制通膨。金融市場應聲大震，投資人重新校準對利率峰值的預估。

有「鷹王」之稱的博拉德周四在肯塔基州路易斯維爾的一場經濟活動上表示：「過去我認為4.75%-5%就可以了，但根據目前的分析，我會建議最低升到5%-5.25%。至少要到這個水準才能讓利率處於限制性區域」。

他說：「關於在任何一次會議上升息多少的問題，我會讓主席決定。如果現在升的多，（2023年）第1季升的就少一些，現在升的少，第1季升的就多一些。」

6月以來，聯準會連四次升息3碼，但預計在12月13-14日的會議上將放慢至2碼。

不過，博拉德說，很明顯需要繼續升息，最近顯示通膨低於預期的報告只提供了通膨下降趨勢正在形成的「初步」證據，很容易在下月出現反轉。

他在活動上展示了一張圖表，圖表顯示，即便用「鴿派」假設，基本貨幣政策規則也要求聯準會政策利率上升到5%左右，而更嚴格的假設則要求利率升到7%以上。

在博拉德發言前，已經有數名聯準會官員重申過升息決心。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，4.75%-5.25%似乎是合理的利率峰值，利率到達那個區間後可一段時間內維持不變。

同樣在周四，明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）也呼應了博拉德的鷹派言論。他說，對於利率該升到多高才能使供需平衡，是沒有答案的「開放性」問題，「首先要確信通膨至少已經停止攀升，而且我們沒有落後於形勢，然後我才會支持停止升息，現在還不到那一步」。

對於10月消費者物價和批發價格上漲速度放緩，他說，「不能過度相信一個月的數據」。

另外，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四表示，需快速解決美國金融市場的結構脆弱性，以防止聯準會在進一步升息時被帶偏軌道，「出現貨幣政策和金融穩定之間衝突的非常不愉快情況」。

利率 升息 聯準會

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