輝達和微軟擴大合作 打造超強雲端AI超級電腦
輝達（Nvidia）和微軟（Microsoft）16日共同宣布一項多年的合作計畫，輝達為微軟雲端服務Azure導入上萬顆繪圖處理器（GPU），攜手打造全球數一數二強大的雲端人工智慧（AI）超級電腦。
這項新協議也讓Azure成為首個納入輝達全套AI解決方案的公有雲，包含輝達的GPU、網路、AI軟體。Azurey採用輝達的全套AI解決方案後，將允許更多企業訓練、部署及擴大AI使用，包括大型且最先進的AI模型。
輝達企業運算副總裁達斯（Manuvir Das）表示：「AI技術在進步，產業也正加快採用，AI基礎模型的突破已帶動研究的浪潮、促成新創公司成立，並拓展企業應用。」
Azure已採用輝達A100晶片，搭配Quantum每秒200 Gb InfiniBand網路技術，未來將加入輝達H100晶片和Quantum-2每秒400Gb InfiniBand網路技術。
同時，輝達AI平台作業系統Nvidia AI Enterprise，支援微軟Azure搭載A100晶片的執行個體。未來軟體釋出更新時，將支援搭載H100晶片的執行個體。
Azure企業客戶將取得輝達完整、為Azure優化過的AI環境，包括工作流（workflows）和軟體開發工具。
輝達和微軟也合作改善DeepSpeed深度學習優化軟體。輝達也有機會使用Azure的虛擬機器，讓生成式AI 研究更上一層樓。
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