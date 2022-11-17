明年滯脹當道 Fed不會降息

市場情緒依舊極度悲觀，專業投資 人預計Fed只會在一個條件下才會停止升息 。

美國商銀最新的基金經理人調查顯示，專業投資人預計通膨將在明年開始下降，但他們不相信這會與Fed降息同時發生。

美國商銀的調查遍及管理7900億元資產的272名基金經理人；該調查於11月4日至10日進行，並在10月低於預期的CPI數據公布前結束。

根據調查結果，創紀錄的85%受訪者認為未來12個月全球通膨將會下降。然而，92%的人預計會出現「滯脹」局面，也就是經濟成長繼續放緩，而通膨仍高於平均水平。美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)在報告中寫道，這個觀點目前已成為「壓倒性」共識。

調查還顯示，大多數專業投資人預計Fed只會在其首選通膨指標個人消費支出指數 (PCE)低於4%時才會停止升息。該指標9月的最新讀數為5.1%。

得益於對通膨放緩將促使Fed停止大幅升息的樂觀預期，全球股市已經自上個月觸及的2年低點反彈。但部分策略師警告，要等Fed政策轉向還為時過早，因為有Fed官員已經暗示在物價大幅下跌之前還有更多升息的空間。

由於市場情緒仍然「極度悲觀」，且專業投資人對經濟衰退的預期處於2020年4月以來的最高水平，哈奈特建議在4100點上方賣出史坦普500指數，這個門檻比當前水平高出約4%。調查顯示，悲觀的前景使基金經理人大多選擇增持現金而減持股票。

調查還發現，專業投資人認為持續高通膨、地緣局勢惡化、鷹派央行、全球經濟深度衰退和系統性信貸事件，將是最大的尾部風險。其次，受訪者預計未來12個月債券殖利率將下降，為調查開始以來首見；。最後，對科技股的淨減持規模為2006年8月以來最大，同時也連續第18個月增持能源股。（財經新聞組）