補貼生活成本 Airbnb房源增

Airbnb Inc表示，由於越來越多人在面臨生活成本危機的情況下尋求額外收入，第3季其平台上的單房房源「不成比例地」增加了31%。

該公司表示，各地區的房屋掛牌數量有所增加，但沒有透露具體數字，為了提振成長，它發布應用程式更新以簡化這個過程。

Airbnb CEO切斯基(Brian Chesky)表示：「很多人比以往任何時候都更有興趣出租家中的房間來支付他們的生活費用。」他直指烏克蘭戰爭導致的高通膨給脆弱的家庭預算 帶來了壓力。

該公司引用一項調查指出，Airbnb上約46%的房東 表示，他們使用出租房間的額外收入來支付食物和其他物品，而十分之一的房東表示，這有助於他們避免被驅逐或喪失房貸抵押權。

然而，部分備受歡迎的旅遊觀光 地點指責該公司加劇了住房短缺，因為旅遊激增，越來越多房東將房產出租給度假者，而不是尋找長期租戶。

Airbnb聯合創始人布雷卡齊茲克(Nathan Blecharczyk)將住房短缺歸咎於利率上升，並補充說這一行也很難適應買家逐漸改至大城市以外尋找房屋的趨勢。

與此同時，該公司表示，雖然面臨經濟逆風，但由於旅遊需求未見放緩，遠距工作導致旅客停留時間延長的情形將繼續提振業績。