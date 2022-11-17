10月零售額成長 創8個月新高

受汽車和其他商品買氣的提振，10月零售額創下8個月來最大升幅，顯示雖然通貨膨脹 率處於數十年高點且經濟前景惡化，但商品需求仍普遍維持堅挺，有助於支撐第4季經濟。

商務部數據顯示，在9月維持不變後後，上月總體零售採購額成長1.3%。不包括汽油和汽車在內的核心零售額成長0.9%。這些數字未經通貨膨脹調整。經濟學家之前預測銷售額將成長1.0%。

汽油價格上漲提振了加油站的收入，銷售額成長4.1%。加州的一次性退稅讓部分家庭收到高達1050元的紓困支票，這也有助於支撐銷售。此外，亞馬遜在10月舉辦了第二次Prime Day促銷活動。

在新冠疫情 期間累積的大量儲蓄 ，以及在勞動市場吃緊的情況下強勁的工資增長，有助於消費者承受更高的物價和借貸成本。

隨著更緊縮的貨幣政策抑制整體需求，對勞動市場和經濟造成壓力，這種支持預計將在明年消退。據了解，低收入家庭已經耗盡了他們的疫情儲蓄。

全國零售聯合會(NRF)本月預測，今年假日銷售額將成長6%至8%。雖較2021年的13.5%有所下降，但仍遠高於過去10年4.9%的平均水平。

Fed今年已將政策利率從接近零的水平上調375個基點至3.75-4.00%的區間，以對抗猖獗的通貨膨脹，這是1980年代以來最快的升息周期。

核心零售額與國內生產總值(GDP)的消費者支出部分關係最密切。消費者支出的穩步成長和進口支出的減少，讓GDP在上半年收縮後於第3季以2.6%的年率反彈。

數據證明消費者繼續展現出很大的韌性，並顯示經濟在第4季開局良好。這可能會使幾位Fed官員提出未來幾個月放慢升息步伐的論點變得複雜，但政策制訂者承認通膨仍然過高。