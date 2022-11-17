目標百貨 調降假日季營收預期

目標百貨對今年假日季營收態度悲觀。（路透）

因清理不需要的庫存，目標百貨 (Target)上季獲利下降50%；並且隨著假日季臨近銷售放緩，該公司調降這個零售商一年中最重要時期的營收 預期。

該公司還表示，將在未來3年削減高達30億元的總成本，理由是在過去2年銷售大幅成長後需要提高效率。在疫情期間，該公司營收成長約40%。

該公司沒有具體說明如何實現撙節目標，但表示沒有裁員或凍結招聘的計畫。

目標百貨截至10月29日當季每股獲利1.54元，低於Refinitiv預期的2.13元；營收265.2億元，高於預期的263.8億元

目標百貨的銷售額下降，因為消費者迫於更高的物價，在生活必須和心中想要的之間做出取捨，這是假日購物季的一個潛在警告訊號。Target成長官漢寧頓(Christina Hennington)表示，客戶對價格的敏感度在10月最後兩周明顯增強，「購物欲望急劇下降，坦白說，11月初也出現這些趨勢。」

在經歷多年的低庫存和缺貨之後，零售業的大促銷再度回歸，也打擊了業者的獲利。該公司表示，預期今年假日季表現疲軟，3個月期間可比銷售額將呈現低個位數下降，營業獲利率 約為3%。

目標百貨沒有提供假日季之後的看法，但表示預計艱難的條件將持續存在。

財務長費德爾克(Michael Fiddelke)在財報電話會議上表示，「展望未來，預計充滿挑戰的環境將持續到假期過後並持續到2023年。」

這家零售商在清理大部分過剩商品方面取得不錯進展。當季庫存同比成長約14%，而第2季和第1季分別為36%和43%。然而，擺脫這些商品會損害其獲利。目標百貨第3季淨利大減約一半，從去年同期的14.9億元或每股3.04元降至7.12億元或每股1.54元。

它也未能在下半年實現更健康的營業獲利率目標。它在第二次調降獲利預期時曾承諾營業獲利率約為6%。但第3季營業獲利率只有3.9%。