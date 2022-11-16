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亞馬遜裁員 大砍1萬人

編譯季晶晶／綜合報導
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。 （歐新社）
亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。 （歐新社）

美國知名科技公司紛紛裁員，繼Meta、Lyft、Stripe、推特後，電商巨擘亞馬遜（Amazon）計畫本周開始裁員大約10000人，是亞馬遜有史以來最大規模的裁員，主要針對設備部門、零售部門和人力資源部門，大概占全球人力的1%。

亞馬遜在2021年12月31日的全職和兼職員工總數為160萬人，知情人士表示，職務的刪減以團隊為基礎，逐一檢討，第一波可能本周開始，但確切的裁員人數尚未定案。

亞馬遜的發言人謝絕對媒體報導置評。

假日購物季對亞馬遜至關重要，而且通常是公司增加員工人數以滿足需求的時候。但在銷售成長放緩和全球經濟低迷的背景下，去年7月接任執行長一職的傑西（Andy Jassy）一直在削減成本、保留現金。亞馬遜已延後新設倉庫的計畫，並凍結零售業務企業職位的招聘。

亞馬遜股價今年累計下跌約41%，超過史坦普500指數跌幅14%，料將寫下2008年來最糟的一年。

除了亞馬遜，蘋果（Apple）執行長庫克表示，蘋果也開始放緩部分招聘，「時局如此，我們目前所做的就是，在招聘方面非常謹慎」。

庫克強調，蘋果堅信為長期而投資，「我們不信能靠撙節來邁向成功。我們認為，要投資才有出路。」

另外，貨運業者聯邦快遞（FedEx）上周傳出大砍貨機航班的消息後，現在又宣布貨運部門讓一些美國市場的員工放無薪假，反映貨運業景氣減緩。

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