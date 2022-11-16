美10月PPI 浮現通膨降溫

美國通膨出現放緩跡象，激勵美股15日早盤大漲。(路透)

美國美國10月生產者價格指數 （PPI）低於預期，反映通膨壓力開始緩解，加上聯準會（Fed）官員示意將放緩升息 步調，激勵美股道瓊指數15日早盤大漲逾400點。

美國勞工部15日公布，10月最終需求PPI較前月上漲0.2％，低於市場預估的0.4%，年增8％，也低於分析師所估的8.3%。排除食品和能源的核心PPI月比持平，年比上漲6.7％。PPI低於預期，反映通膨壓力開始緩解。

通膨放緩跡象浮現，加上Fed副主席布蘭納德也表示，可能很快開始放慢升息步調，美股15日盤中走高。報瓊工業指數上漲1.3%。

在布蘭納德發表談話之際，美國消費者物價出現緩和跡象。Fed先前已連續四次大幅升息設法使經濟降溫。布蘭納德指出，由於通膨率仍徘徊於近數十年來的最高點，強調Fed在升息和平抑物價上揚方面還有更多工作要做。

美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，低於市場預估值和9月的8.2%。布蘭納德對此表示：「轉向較慢的升息步伐，可能很快成為適當的舉措。

最新的CPI通膨數據顯示，我們非常關注的核心個人消費支出指標可能也出現下滑跡象。」

Fed今年來已六度升息，但近來愈來愈多人主張，未來數月應採取較小幅度的升息舉措，有部分Fed官員也抱持這種看法。

日本 經濟成長第3季意外萎縮，為一年來首見，主因家庭消費和企業受全球經濟衰退風險、日圓疲軟和進口成本上升等因素衝擊，為成長前景增添不確定性。歐元區Q3的成長表現符合預期，但經濟學家預期Q4將陷入衰退。

日本內閣府15日公布初值顯示，第3季國內生產毛額（GDP）與上季比較折算年率萎縮1.2%，彭博調查分析師意見原估成長1.2%。相較於去年同期，日本GDP增1.8%，已連續六季成長。日本進口成本因日圓重貶升高，導致淨出口較上季衰減0.7%，拖累GDP數據。

此外 ，日本今夏也遭新一波疫情衝擊，導致民生消費降溫。

歐盟統計局15日公布的數據顯示，歐元區7~9月GDP較前季成長0.2%，較上年同期增長2.1%。歐元區就業也有所成長，較前季上升0.2%，年增1.7%。