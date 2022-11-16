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PPI升速趨緩 那指反彈1.5%

財經新聞組／綜合報導

在另一份通膨報告顯示物價上漲速度可能放緩後，美股恢復通膨帶動的漲勢。

道瓊工業平均指數上漲56.22點或0.17%至3萬3592.92點。史坦普500指數上漲34.48點或0.87%至3991.73點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲162.19點或1.45%至1萬1358.41點。

衡量批發通膨的生產者物價指數(PPI)顯示10月上漲0.2%，低於《道瓊》普遍預期的上漲0.4%。上周的消費者物價指數(CPI)數據顯示上月通膨壓力減弱，引發股市大幅反彈。

美股過去4個交易日連續第3天收高，所有主要股指都可望實現全月上漲。道指11月至今上漲2.6%。史指和那指分別上漲3.1%和3.4%。

零售股也提振了投資人情緒。沃爾瑪上漲6.54%，該公司獲利和營收超過華爾街預期，並提高全年業績財測。家得寶也發布強勁的業績，但維持全年財測不變，其股價小漲1.63%。Target和Macy's均上漲約4%，因預期消費者支出也可能有助於這些連鎖店。

台積電、Louisiana-Pacific和派拉蒙也跳漲，監管文件顯示巴菲特的波克夏控股建立前兩支股票的新部位，並增持最後一支股票。

財報季本周繼續，Target、Lowe's、Bath and Body Works、Macy's、Kohl's和Foot Locker將陸續發布財報告。

指數 Macy's 股票

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