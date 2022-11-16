家得寶上季業績超越預期

家得寶(Home Depot)上季營收成長近6%至389億元，超出預期。即使成本上升和宏觀經濟壓力，客戶繼續上門。受價格上漲和專業建築商對家居裝修工具的穩定需求推動，同店銷售額超出分析師預期。獲利43億元，合每股獲利4.24元，高於去年同期的41億元和每股3.92元。

IEA預測明年柴油需求減緩

國際能源署(IEA)預測，由於持續高漲的物價加劇本已居高不下的通膨率並打擊經濟活動，明年柴油和汽油需求將小幅下降。IEA表示：「高柴油價格正在助長通膨，增加全球經濟和世界石油需求的壓力。」預計今年全球柴油需求將從2021年的每天150萬桶降至40萬桶，然後在明年繼續收縮。

亞馬遜 推常見疾病虛擬門診

亞馬遜推出Amazon clinic虛擬平台，用戶可以在該平台上與醫療保健提供者聯繫，以治療過敏和皮膚病等常見疾病。這項最新服務將在32個州運作，尋求治療的客戶將與醫療保健提供者建立聯繫。它補充說，該服務不包括健康保險，價格將因供應商而異。

Lucid發表Air車系多款新車

豪華電動車 製造商Lucid Group發表其Air轎車的幾款最新版本，包括成本最低的車型。CEO羅林森(Peter Rawlinson)表示，Pure版起價8.74萬元。續航里程410英里的全輪驅動版本將於年底上市，後輪驅動版本將於2023年上市。該公司還發表全輪驅動、620馬力和425英里續航力的Touring版。

通膨正趨緩 10月PPI增0.2%

勞工統計局指出，10月批發物價漲幅低於預期，強化了通膨正在減弱的預期。生產者物價指數(PPI)本月上漲0.2%，低於道瓊估計的0.4%；較去年同期上漲 8%，低於9月的8.4%，也低於3月創下的11.7%歷史高點。服務物價下降0.1%，為2020年11月來首次下滑。

特斯拉 縮短交車等待時間

特斯拉表示，已將所有Model 3和Model Y車輛的交車等待時間縮短至至少一周。根據招商銀行國際(CMBI)的數據，該公司10月上海電動車庫存量以歷來最快速度增加，而目前汽車製造商和投資人正為全球最大汽車市場的低迷做好準備。特斯拉上月調降中國這兩款車型價格，以刺激銷量。