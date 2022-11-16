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世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

衰退風險仍高 建議逢高減碼

財經新聞組／綜合報導

今年以來美股大部分時間都處於下跌狀態，但摩根大通全球研究聯席主管柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)仍一直堅持多頭立場。不過該策略師如今又邁出新的一步，不再「執著」於看多美股。

他在最新報告中表示，由於衰退風險仍然很高，他正在削減加碼股票的配置。

柯蘭諾維奇上個月也做出類似的決定，當時他削減了加碼股票和減碼債券的配置，理由是Fed政策和地緣政治帶來的風險越來越大。

他表示，在聯邦基金利率接近5%的情況下，除非Fed有「更實質的轉向政策」，否則經濟衰退將難以避免。雖然該策略師仍在加碼股票，並長期持樂觀態度，但也表示，摩根大通將利用上周的反彈作為「適度降低我們加碼股票配置」的機會。

他在報告中寫道：「我們的樂觀情緒受到經濟衰退風險仍在上升的影響，以及10月CPI數據被證明異常，同時也未能降低Fed官員將政策推向更限制性區間渴望的風險。」

然而2022年至今，柯蘭諾維奇的多頭預測並沒有得到實現。今年夏季，他堅稱美股可望在2022年逐步復甦，史坦普500指數很可能在年底持平，並一再敦促投資者逢低買入。

而10日由CPI推動的美股反彈讓投資人看到希望。隨著史指逼近200日移動均線，最新一輪反彈可能還有更大的空間。目前史指較10月中旬的低點上漲近11%。

另外，柯蘭諾維奇也對其模型投資組合進行其他調整，其中包括：退出美元多頭傾向；將之前的新興市場主權債券由減碼調整為中性；增加公司債的部位，專注於高收益債券；扭轉之前對美國相對於歐洲高評級信貸的加碼建議，因為後者提供更大的風險溢價；考慮到主要經濟體放鬆封控措施，以及作為地緣政治風險和通脹的對沖，建議繼續加碼大宗商品。

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