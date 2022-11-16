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通用汽車北美電池供應鏈 EV獲利關鍵

財經新聞組／綜合報導

通用汽車(GM)計畫擴大其北美電池供應鏈，目前已完成約20筆交易，這是讓它縮小與特斯拉電動車獲利能力方面差距的關鍵戰略。

GM CEO巴拉(Mary Barra)等高管將於17日向投資人介紹擴大產能方面取得的進展，以期到2025年在北美每年交車100萬輛電動車。

GM電動車原材料卓越中心執行董事康朱爾(Sham Kunjur)表示，正在陸續簽訂新協議以支持更高水平的北美電池生產，

特斯拉在內華達州雷諾附近建立第一家超級工廠，率先在美國開發自有電池生產。

在老牌北美汽車製造商中，GM效仿特斯拉的戰略，即建立從鋰提取到電池組和電池組裝的一條龍電池製造網絡戰略，行動最快。GM與LG Energy Solutions的合資企業 Ultium LLC將在北美建設4家電池廠。

依據8月簽署成為新法律的《降低通膨法案》，新的聯邦補貼政策可能會將美國國內電池供應鏈轉變為GM接受聯邦政府資助的獲利動力。

該法案的電動車稅收抵免和補貼意在支持在本土製造電動車，可以讓GM更接近於靠價格實惠的電動車賺錢，例如起價約3萬元的雪佛蘭Equinox SUV，大約只有特斯拉Model Y價格的一半。

《降低通膨法案》提供每輛車最高3750元的聯邦稅收抵免，但前提是要求在北美使用北美或盟國採購的材料製造電動車電池。

GM能獲得多少聯邦補貼將取決於聯邦機構如何制訂技術規則。分析師預計，到2030年，特斯拉的整體收穫將超過任何競爭對手。

自2021年5月以來，GM宣布了14項與北美電池生產相關的交易。

電池製造商LG化學前高管派提爾(Prabhakar Patil)表示，聯邦補貼將有助GM及其競爭對手縮小與中國電池生產商競爭時面臨的成本劣勢，「搶先的人總是有優勢；現在的問題是能多快趕上。」

GM 電動車 特斯拉

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