沃爾瑪銷售超出預期 庫存消化

沃爾瑪上季銷售表現佳，庫存去化尤其令人印象深刻。（路透）

由於不同收入水平的消費者都來採購低價雜貨，沃爾瑪 第3財季銷售額成長近9%，超出華爾街預期，並調升財測以反映這股預期。

沃爾瑪截至10月31日當季淨虧損18億元，合每股66分，低於一年前的獲利31.1億元或每股1.11元。經調整後每股獲利1.5元，高於Refinitiv預期的1.32元。為和解鴉片類藥物訴訟，這家零售商 提列近33.3億元的費用，或每股1.05元。

營收1528.1億元，高於預期的1477.5億元。美國可比銷售額成長8.2%。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)說，購物者開始正視其消費方式，採購熱狗、豆類和花生醬等較便宜的蛋白質，而不是價格較高的肉類。購物者也會等待促銷活動再購買電視和氣炸鍋等商品，並減少在服裝和家居品類上的支出。

他說，「消費者的錢包已經捉襟見肘。」「人們的可支配收入減少，沒有太多餘錢購買東西，因此非常在乎價格標籤。」

沃爾瑪還解決整體產業都頭疼的問題：庫存過剩。第3季庫存同比增加13%，低於第2季的25%和第1季的32%。

雷尼說，沃爾瑪取消訂單，擴大降價幅度，並清理滯留在港口的積壓商品。他說，大約70%的庫存增加來自通貨膨脹 ，而不是更多的數量。

沃爾瑪在為假期做準備的同時，也面臨著更具挑戰性的背景。通貨膨脹率接近40年高點，推高住房、汽油等價格。競爭對手紛紛推出大幅折扣，試圖清理過剩庫存。消費者也再次在旅遊、外食和其他體驗上花錢。

然而，隨著通貨膨脹加劇，這家大型零售商也吸引高收入購物者。雷尼說，其食品市占率增幅中大約75%來自年收入超過10萬元的家庭。上季也出現同樣的模式。

到目前為止，他說假期購物季「有個非常穩固的開端」，但「消費者在購買商品時仍會謹慎行事」。