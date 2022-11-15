亞馬遜、Meta等美科技公司大裁員 反映三問題

亞馬遜等美國型科技公司紛紛大舉裁員削減成本。（路透）

從Meta、Lyft 、Stripe到推特，美國知名科技公司紛紛裁員 ，最新傳出亞馬遜（Amazon）將裁掉數千人甚至上萬人，給人像是天要塌下來的感覺，這對就業市場是否帶來重大衝擊？

巴隆周刊（Barron's）報導，勞動市場分析公司Lightcast高級經濟學家Rucha Vankudre指出，這些科技公司只占科技產業的一小部分，占美國企業整體聘僱人數的比率更小。事實上，許多科技公司未曾停止招聘，例如在草創期最後階段的新創公司，由於較不受創投資 本挹注減少的影響，最近反而更能趁大企業凍結招聘甚至裁員時，出手爭奪人才。

企業仍渴望招募到技術水平高桿的人才。軟體從業人員即使被炒魷魚，仍可能迅速找到別處落腳。根據「當前人口調查」（CPS），電腦和數學相關職業10月失業率為2.2%，只比9月稍稍攀升，且與2019年10月的水準相同。打擊最大的職業其實是商業和金融業。

他指出，此時科技業裁員大致是為因應三種情況：

一，許多大型科技公司疫情期間營收暴增，因而過度增聘，如今隨經濟回歸常態而縮編，例如健身器材公司派樂騰（Peloton）。

二，美國10月通膨雖趨緩，但Fed升息抑制通膨要隔一段時日才能讓消費者有感。在通膨壓力下，通常第一個刪砍的是非必需性消費者支出。因此斯拉電動車這類高價品公司正設法削減成本。

三，先前押注的策略失利，如臉書母公司Meta進軍「元宇宙」，如今付出代價。或Zillow和Lyft等公司遲遲未轉盈，隨著經濟大環境轉變，投資人也轉趨審慎。

因此，儘管媒體天天大肆報導科技業裁員消息，但多數指標顯示，美國整體勞動市場情況仍強健，BLS的數據顯示，每一人失業有1.85個職缺等人補，失業率仍維持低點。基於嬰兒潮世代屆齡退休和人口結構變化，美國缺工問題至今未解除。只要員工待的公司財務健全，營運模式也強，面臨大規模裁員的機率並不高。