泰森調升2023年銷售預期

肉類加工商泰森食品預測全年銷售額高於華爾街預期，顯示即使通膨水平處於數十年高點，但對其高價雞肉和牛肉的需求穩定。該公司上季銷售額從128.1億元增至137.4億元，超過分析師平均估計的135億元。預計2023年全年銷售額在550億至570億元間，高於預期的536億元。

United Rentals 收購同業

設備租賃公司United Rentals Inc以約20億元全現金交易收購規模小型競爭對手Ahern Rentals Inc的資產，以擴大其美國業務。該公司出租垂直升降機、便攜式發電機和小型挖掘機等工業設備，預計將透過其資產抵押貸款(ABL)工具發行新債和現有產能為這筆交易提供資金。

莫德納 加強劑免疫反應佳

莫德納(Moderna Inc)表示，與原始新冠疫苗 相比，在一項中後期研究中，當作為加強劑接種時，其Omicron訂製疫苗對BA.4/5亞變體產生更好的免疫反應。但即使病毒中和活性仍然「強勁」，對新出現的子變體BQ.1.1的中和抗體反應水平下降近5倍。

AST SpaceMobile部署衛星

聯結衛星和智慧手機的企業AST SpaceMobile宣布其最近發射的測試衛星寬型天線已成功部署，這是該公司開發提供5G寬頻服務全球網路的一個重要里程碑。BlueWalker 3衛星於9月由SpaceX的獵鷹9號火箭發射，部署了693平方英尺的天線，該公司稱其為史上近地軌道上部署的最大陣列。

太陽能Electriq擬SPAC上市

太陽能電池儲存公司Electriq Power Holdings Inc將與空白支票公司TLG Acquisition One Corp合併上市，估值為4.95億元。該交易預計將於2023年上半年完成，將透過債務和股權相結合的方式為Electriq提供高達1.25億元的資本。該公司將在紐約證券交易所上市，代碼「ELIQ」。

英飛凌將供應Stellantis晶片

德國晶片製造商英飛凌(Infineon)已與汽車製造商Stellantis簽署不具約束力的諒解備忘錄(MoU)，根據協議，英飛凌將在2025年至2030年預留產能，直接向Stellantis供應商提供功率半導體，可能涉及價值超過10億歐元的晶片，用於Stellantis品牌的電動車。