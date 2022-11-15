科技上周大漲 能否持續難說

美國10月CPI走緩超過預期，重燃股市投資 人熱情，以科技股為主的那斯達克綜合指數上周創下2008年金融危機以來的最大雙日漲幅。因此，許多投資人預計最糟的時期已經過去，一旦Fed暫停升息，科技股將再度大幅上漲。

但許多投資人也對反彈表示懷疑，就像2000年網路泡沫破滅時期科技股的短暫反彈一樣，經濟衰退的特徵就是大起大落。部分投資人表示，股價大跌並不意味著股票 變得便宜了，仍有下探空間。

對沖基金公司Stouff Capital創始人史托夫(Julien Stouff)更直言：「這是典型的大型熊市反彈，拋售還沒結束。」

雖然股票估值今年來略有下降，但投資公司T. Rowe Price投資組合經理人艾斯沃特(David Eiswert)指出，許多科技股其實並不便宜。

他指出，在2000年3月網路泡沫破滅後，投資人不斷湧入科技股，但股市經歷了數月拋售之後才恢復正常。對於寄高度希望於反彈的投資人來說殷鑑不遠。

美債殖利率 也比幾年前高得多。今年以來，Fed升息將10年期美債殖利率推高至3.899%，接近2010年以來的最高水平。但要知道：10年期美債殖利率在2019年從未超過2.783%。

投資集團RiverFront全球股票投資長格羅斯曼(Adam Grossman)等人表示，科技股在投資組合中仍有一席之地，但只有那些具有持續性收入、雲端科技投入和正獲利等特徵的股票才能立足。

他表示，今年經濟低迷令人痛苦的部分原因在於，這輪拋售似乎是全面性的。市場對一些科技公司的獲利狀況「毫無信心」。例如，蘋果雖然第3季營收再創紀錄，但其股價今年來仍下跌近18%。

他說，歸根究柢，規模最大、最具主導地位的科技公司看起來仍值得投資，但必須願意承受短期內的進一步下跌。（財經新聞組）