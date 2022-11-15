分析師：Beyond Meat只會畫大餅

Beyond Meat令人失望的財報促使瑞穗分析師 鮑姆加特納(John Baumgartner)調降其目標價。他雖對該股維持中性評級，但將該公司目標價從財報發布當天的11.82元下修至11元。之前他的目標價為27元。

在其第3季財報中，這家植物性肉品巨頭調整後每股虧損超出預期，但將目標放在2023年下半年實現營運現金流正值。

鮑姆加特納指出，該公司有太多沒有回答的問題，「只在空中畫大餅」。他質疑：「這種經營模型如何能推動成長？這個產業的整體結構成長會是什麼？」

他指出，「真正凸顯出來的是過去兩年這個產業的弱化，造成現在零售庫存過剩；它真的需要改變策略，從『不惜一切代價實現成長』的心態，至現在更專注於管理現金流、追求獲利並真正淘汰大量過剩產能。」

然而，Beyond Meat總裁兼CEO 布朗(Ethan Brown)仍看好該公司未來，在與分析師的電話會議中稱這家植物性肉品巨頭為「創新引擎」。

布朗指出，除了「積極」管理「庫存和合理化我們的生產網絡」計畫之外，其成長模式其中一部分將是「大幅縮小對餐飲服務和零售的關注」。

但隨著消費者繼續感受到通膨壓力，雜貨價格仍然是消費者最在意的一塊，這也給Beyond Meat帶來了挑戰。

但除了通貨膨脹 之外，鮑姆加特納說，產品本身的價格問題才是「問題的核心」。

鮑姆加特納表示，「相對於其他植物性肉品公司來說，它的價格要貴得多。」他點名Impossible Foods和Tattooed Chef等競爭對手。至於是否可能被收購或合併時，對於這個13年歷史的品牌來說，「最終決定因素只在於耐心」。

他補充說：「我們看到該公司獨力奮鬥前進的道路，但它事實上只是擁有正確的心態和正確的成長假設。」