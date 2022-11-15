零售商本周財報重點：庫存

在假期購物季庫存可能讓消費者感到不快。（路透）

隨著美國大型零售商 本周陸續公布財報，華爾街也將密切關注另一個數字：庫存水平。

沃爾瑪 、目標百貨(Target )、Gap、Kohl's和其他公司正試圖出清堆積在商店後台和倉庫中的大量額外商品。

在零售商為假期旺季、客流量增加、競相爭逐消費者錢包和不斷推出的豐富的銷售活動預做準備之際，投資人希望能更清楚地了解它們賣出了多少存貨，以及折扣可能要高到多少才能賣出。

在過去6個月裡，零售商經歷了急劇的轉變。許多在疫情初期大量暢銷相同物品，像是家居服和咖啡機，結果都淪為清倉拍賣。

零售商通常會提前6到12個月下單，而且大件商品和家居用品的訂單量會更高。在看到如此強勁的消費者需求並應對供應鏈相關的缺貨後，某些公司下達了更大或加急的訂單。

大型零售商為建立庫存而進行長時間和艱苦的努力，以至於當需要減緩商品流入時，無法進行適當的調整。

Target分別在5月和6月兩次調降財測，表示將取消訂單、降價並採取其他重大措施來清理庫存。沃爾瑪調降了第2季和全年的獲利預期，部分原因是大幅降價。

包括Abercrombie & Fitch、American Eagle和Gap在內的購物中心零售商都報告了類似的問題。其中有些還調降了財測。

Kohl's從去年的庫存過少轉變為今年第2季的庫存膨脹。Gap的庫存因尺寸和分類無法配合而備受打擊。其Old Navy連鎖店大碼商品太多，而需求量大的商品太少。

對於購物者來說，業者清理庫存意味著這個假日季有更多便宜貨可選擇。對於零售商來說，這將意味著獲利率受到壓縮。

庫存過剩也可能會降低購物體驗。即使折扣很漂亮，太多選擇也可能會讓那些在旺季尋求輕鬆、快捷和便利的購物者不知所措；反而可能將他們推向亞馬遜等線上競爭對手。