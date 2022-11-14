亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

亞馬遜傳出最快本周開始裁員10,000人。圖為該公司紐約辦公室入口。（歐新社）

根據紐約時報，亞馬遜 （Amazon）計劃本周開始裁員 大約10,000人，華爾街日報也引述消息來源報導，該公司打算裁員數千人。亞馬遜股價 周一收黑，跌幅2.28%。

這會是亞馬遜有史以來最大規模的裁員，主要針對設備部門、零售部門和人力資源部門，大概占全球人力的1%。上周，負責Alexa語音助理的部門被證實是正進行成本節約分析的部門之一。職務的刪減據悉以團隊為基礎，逐一檢討，第一波可能本周開始。

亞馬遜的發言人謝絕對媒體報導置評。

在此之前，其他科技公司已發布裁員消息。臉書母公司Meta上宣布裁員超過11,000名員工，占比逾13%，而馬斯克收購推特後的幾天內，推特裁掉大約一半的員工。

亞馬遜2019年底的員工數為79.8萬人，但在2021年12月31日，全職和兼職員工總數膨脹到160萬。根據知情人士，確切的裁員人數尚未定案，可能還有變化。

假日購物季對亞馬遜至關重要，而且通常是公司增加員工人數以滿足需求的時候。但在銷售成長放緩和全球經濟低迷的背景下，去年7月接任執行長一職的傑西（Andy Jassy）一直在削減成本、保留現金 。亞馬遜已延後新設倉庫的計畫，並凍結零售業務企業職位的招聘。

上月，亞馬遜預測今年的假期銷售增速將是史上最慢，震驚華爾街並重創其股價。